Tony D'Amico alla Roma, adesso è fatta per davvero. Dopo le molteplici indiscrezioni sul possibile nuovo dirigente giallorosso, ogni dubbio è dissipato. Dal prossimo 1° luglio, i capitolini potranno contare sull'esperienza dell'affermato direttore sportivo.

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Roma, UFFICIALE: il DS sarà Tony D'Amico

Con unapparso sul proprio profilo ufficiale, la Roma ha annunciato il suo nuovo. Ampio conoscitore del calcio italiano, Tony D'Amico era stato ben presto individuato dalla proprietà come uno dei papabili per ricoprire un ruolo molto delicato. Le recenti annate con l'Atalanta, grazie alle quali i bergamaschi si sono confermati sempre ai massimi livelli del nostro campionato, sono il miglior biglietto da visita del dirigente.

RIAD, ARABIA SAUDITA - 02 GENNAIO: Luca Percassi, CEO dell’Atalanta (L), Antonio Percassi, Presidente dell’Atalanta BC (3L), Giuseppe Marotta, CEO del FC Internazionale (4L) e Tony D’Amico, Direttore Sportivo dell’Atalanta (R), posano per una foto prima della partita di semifinale della Supercoppa Italiana tra FC Internazionale e Atalanta ad Al Awwal Park il 02 gennaio 2025 a Riyad, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Di seguito il benvenuto che accoglie l'ex Atalanta nella capitale: "L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club!

Benvenuto a Roma!".

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D'Amico prenderà il posto lasciato vacante da Frederic Massara , a seguito della conquista della Champions League. Gian Piero Gasperini ritrova pertanto uno dei suoi uomini di fiducia, col quale poter collaborare, auspicando di ritrovare la stessa affinità che già a Bergamo si era vista. Il dirigente italiano era stato per primo notato dal, che credette da subito in lui. L'Hellas, soprattutto per il gran lavoro di D'Amico, ottenne piazzamenti importanti, sotto le gestioni tecniche diprima e dipoi. Zaccagni, Simeone, Pessina e Rrahmani furono i fiori all'occhiello delle campagne acquisti di quegli anni. I tifosi della Roma sperano che possa replicarne dei nuovi in giallorosso.

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