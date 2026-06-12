Tony D'Amico, dal prossimo primo luglio, si insedierà ufficialmente nel board manageriale della AS Roma. Dopo 4 anni all'Atalanta, nuova avventura per il DS.
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Tony D'Amico alla Roma, adesso è fatta per davvero. Dopo le molteplici indiscrezioni sul possibile nuovo dirigente giallorosso, ogni dubbio è dissipato. Dal prossimo 1° luglio, i capitolini potranno contare sull'esperienza dell'affermato direttore sportivo.
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Roma, UFFICIALE: il DS sarà Tony D'AmicoCon un comunicato apparso sul proprio profilo ufficiale, la Roma ha annunciato il suo nuovo direttore sportivo. Ampio conoscitore del calcio italiano, Tony D'Amico era stato ben presto individuato dalla proprietà come uno dei papabili per ricoprire un ruolo molto delicato. Le recenti annate con l'Atalanta, grazie alle quali i bergamaschi si sono confermati sempre ai massimi livelli del nostro campionato, sono il miglior biglietto da visita del dirigente.
Di seguito il benvenuto che accoglie l'ex Atalanta nella capitale: "L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club!
Benvenuto a Roma!".
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