La Roma e Frederic Massara dividono consensualmente le loro strade. Nonostante fosse arrivato con ottimi propositi in giallorosso, per la terza volta nella sua carriera, il direttore sportivo lascia dopo una sola stagione. Porterà con sé il ricordo della qualificazione alla Champions League.

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Roma, è ufficiale: Massara saluta

Frederic Massaradel club giallorosso. La Roma, tramite un comunicato apparso venerdì 29 maggio alle ore 17, ha annunciato ufficialmente la separazione dal dirigente torinese. Si è trovato un accordo sulla base di unache consentirà alla Roma di ingaggiarne molto presto il sostituto. Al tempo stesso, Massara potrebbe rimettersi da subito al lavoro qualora un club cercasse un profilo esperto da inserire in dirigenza.

FROSINONE, ITALIA - 16 AGOSTO: Il direttore sportivo dell'AS Roma, Frederic Massara, durante l'amichevole pre-campionato tra AS Roma e Neom il 16 agosto 2025 a Frosinone, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Di seguito il comunicato dei giallorossi: "Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.

"Ringrazio la Proprietà per l'opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest'anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell'AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi", ha dichiarato Massara.

La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale."

Roma, e ora?

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Oltre ai consuetiper il contributo indubbio di Massara al progetto giallorosso, ci si sofferma sulla tanto agognata e centrata qualificazione Champions. L'obiettivo, dopo diverse stagioni in cui era stato mancato, anche grazie al ds è stato raggiunto. Al netto dei saluti che lo stesso Massara ha riservato al club, la Roma sembra aver già trovato un sostituto adeguato.L'ipotesi che aleggia da qualche giorno è centrata su Tony D'Amico, che sta già tracciando i piani per il prossimo mercato . Massara, invece, potrà mettersi in cerca di una nuova avventura professionale dopo le prime storiche collaborazioni con Walter Sabatini al Palermo e alla Roma stessa. In carriera è stato nominato tre volte direttore sportivo dei giallorossi, nel 2016, nel 2019 e, appunto, nel 2025. Dal 2019 al 2023 è stato ds delcon cui vinse unosotto la guida tecnica di Stefano Pioli. Per circa 11 mesi, dal 2024 al 2025, sempre nello stesso ruolo, è stato in Francia nella dirigenza del Rennes.

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