La Roma saluta ufficialmente Frederic Massara. Tramite un comunicato ufficiale viene annunciata la risoluzione consensuale col direttore sportivo.
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La Roma e Frederic Massara dividono consensualmente le loro strade. Nonostante fosse arrivato con ottimi propositi in giallorosso, per la terza volta nella sua carriera, il direttore sportivo lascia dopo una sola stagione. Porterà con sé il ricordo della qualificazione alla Champions League.
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Roma, è ufficiale: Massara salutaFrederic Massara non è più il direttore sportivo del club giallorosso. La Roma, tramite un comunicato apparso venerdì 29 maggio alle ore 17, ha annunciato ufficialmente la separazione dal dirigente torinese. Si è trovato un accordo sulla base di una risoluzione consensuale che consentirà alla Roma di ingaggiarne molto presto il sostituto. Al tempo stesso, Massara potrebbe rimettersi da subito al lavoro qualora un club cercasse un profilo esperto da inserire in dirigenza.
Di seguito il comunicato dei giallorossi: "Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.
"Ringrazio la Proprietà per l'opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest'anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell'AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi", ha dichiarato Massara.
La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale."
Roma, e ora?Oltre ai consueti ringraziamenti per il contributo indubbio di Massara al progetto giallorosso, ci si sofferma sulla tanto agognata e centrata qualificazione Champions. L'obiettivo, dopo diverse stagioni in cui era stato mancato, anche grazie al ds è stato raggiunto. Al netto dei saluti che lo stesso Massara ha riservato al club, la Roma sembra aver già trovato un sostituto adeguato.
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