Tra le Nazionali che nelle prossime ore scenderanno in campo figurano anche il Messico e l'Inghilterra allenata da Thomas Tuchel. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione degli ottavi di finale del Mondiale 2026. Il match avrà inizio quando in Italia saranno le 2 di notte e si disputerà presso lo Stadio Azteca. La selezione che vincerà la gara affronterà la vincente tra Brasile e Norvegia, che giocheranno alle 22:00 di questa sera. Nel corso della consueta conferenza stampa che precede il match, il commissario tecnico degli inglesi ha rilasciato diverse dichiarazioni.

Messico-Inghilterra, Tuchel: "Sarà fondamentale l'altitudine"

La partita di questa notte si giocherà presso l'iconico Stadio Azteca, dove 40 anni faha realizzato la ben nota Mano de Dios propio contro l'Inghilterra. In conferenza stampa, Tuchel ha parlato proprio di ciò e ha dichiarato: "Giocheremo in uno stadio iconico, ma non siamo qui per vendicare la Mano di Dio e la sconfitta contro l'Argentina quarant'anni fa. Lo stadio è lo stesso, ma l'avversario è diverso e pensare a queste cose non ha senso. Dobbiamo scrivete la nostra storia, non siamo qui per riscrivere quel che è successo in passato".

Londra, Inghilterra - 22 maggio 2026: Thomas Tuchel, allenatore dell'Inghilterra, parla durante la conferenza stampa dell'annuncio della squadra per il Mondiale 2026 al Wembley Stadium. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Gli inglesi, questa notte, giocheranno contro il Messico che, insieme a Canada e Stati Uniti, sta ospitando la massima competizione intercontinentale. La Nazionale proveniente dall'America Centrale non solo avrà il pubblico a favore, ma anche la condizione ambientale. Infatti, lo Stadio Azteca si trova a 2200 metri sopra il livello del mare.

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Di conseguenza, l'potrebbe essere un problema per la Nazionale Inglese. Tuchel ha parlato di ciò dicendo: "Sarà uno svantaggio per noi perché è fisicamente impossibile adattarsi in pochi giorni. I giocatori l'hanno avvertito in allenamento, ma più il tempo passava e più riuscivano a gestire la situazione. L'altitudine sarà fondamentale e penso che i primi 20 minuti della partita saranno difficili".