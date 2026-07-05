Nella notte italiana, la Nazionale Inglese guidata dall'ex tecnico di Psg e Chelsea affronterà i messicani padroni di casa
L'Inghilterra vince contro la Croazia e i tifosi cantano Wonderwall allo stadio
Tra le Nazionali che nelle prossime ore scenderanno in campo figurano anche il Messico e l'Inghilterra allenata da Thomas Tuchel. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione degli ottavi di finale del Mondiale 2026. Il match avrà inizio quando in Italia saranno le 2 di notte e si disputerà presso lo Stadio Azteca. La selezione che vincerà la gara affronterà la vincente tra Brasile e Norvegia, che giocheranno alle 22:00 di questa sera. Nel corso della consueta conferenza stampa che precede il match, il commissario tecnico degli inglesi ha rilasciato diverse dichiarazioni.
Messico-Inghilterra, Tuchel: "Sarà fondamentale l'altitudine"La partita di questa notte si giocherà presso l'iconico Stadio Azteca, dove 40 anni fa Diego Armando Maradona ha realizzato la ben nota Mano de Dios propio contro l'Inghilterra. In conferenza stampa, Tuchel ha parlato proprio di ciò e ha dichiarato: "Giocheremo in uno stadio iconico, ma non siamo qui per vendicare la Mano di Dio e la sconfitta contro l'Argentina quarant'anni fa. Lo stadio è lo stesso, ma l'avversario è diverso e pensare a queste cose non ha senso. Dobbiamo scrivete la nostra storia, non siamo qui per riscrivere quel che è successo in passato".
Gli inglesi, questa notte, giocheranno contro il Messico che, insieme a Canada e Stati Uniti, sta ospitando la massima competizione intercontinentale. La Nazionale proveniente dall'America Centrale non solo avrà il pubblico a favore, ma anche la condizione ambientale. Infatti, lo Stadio Azteca si trova a 2200 metri sopra il livello del mare.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA