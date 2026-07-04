Domenica 5 luglio alle 22:00 (ora italiana) il MetLife Stadium di East Rutherford ospita uno degli ottavi di finale più attesi del Mondiale 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta la Norvegia di Erling Haaland in una sfida che mette di fronte due nazionali ricche di talento offensivo e con l'obiettivo di conquistare un posto tra le migliori otto del torneo.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Brasile-Norvegia in diretta TV e streaming ufficiale

Brasile-Norvegia, in programma domenica 5 luglio alle ore 22:00 italiane, sarà trasmessa in diretta su DAZN, che propone tutte le partite del Mondiale 2026. L'incontro sarà visibile anche in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito tramite RaiPlay.

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Il momento del Brasile

Il Brasile è arrivato agli ottavi dopo aver eliminato il Giappone con una rimonta maturata nei minuti finali. La squadra di Carlo Ancelotti ha dimostrato ancora una volta grande carattere, trovando le soluzioni dalla panchina e ribaltando una gara che sembrava destinata ai tempi supplementari. Nonostante qualche difficoltà nella costruzione del gioco e una manovra non sempre brillante, la Seleçao continua a sfruttare la qualità dei propri campioni nei momenti decisivi. Finora Vinicius Junior è stato il principale punto di riferimento offensivo, mentre Endrick ha dato un impatto importante entrando a gara in corso. Restano però alcune assenze pesanti: oltre a Raphinha, anche Lucas Paquetá difficilmente recupererà per questa sfida.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Casemiro del Brasile esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Il momento della Norvegia

La Norvegia rappresenta una delle sorprese più interessanti del torneo. Dopo aver superato un girone complicato alle spalle della Francia, gli uomini di Ståle Solbakken hanno eliminato la Costa d'Avorio grazie al solito Haaland, sempre decisivo nei momenti chiave. L'attaccante del Manchester City ha già realizzato cinque reti nel Mondiale e continua a trascinare una squadra organizzata, fisica e pericolosa soprattutto nelle ripartenze. I norvegesi, però, concedono spesso spazi dietro e dovranno mantenere alta l'attenzione contro un attacco ricco di qualità come quello brasiliano.

Le probabili formazioni di Brasile-Norvegia

Carlo Ancelotti dovrà ridisegnare il centrocampo dopo gli ultimi problemi fisici. Endrick è in vantaggio per una maglia dal primo minuto, con Vinicius Junior e Cunha a guidare il reparto offensivo. In difesa confermato Douglas Santos sulla corsia sinistra, mentre Danilo agirà sulla fascia opposta.

La Norvegia dovrebbe confermare il consueto 4-3-3. Solbakken si affiderà ancora al tridente composto da Sørloth, Haaland e Nusa, con Ödegaard chiamato a dettare i tempi della manovra. Sulla destra della difesa spazio ancora a Pedersen per l'indisponibile Ryerson.

Brasile (4-2-4): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Cunha, Vinicius Junior, Endrick.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Berge, Berg, Ödegaard; Sørloth, Haaland, Nusa.

OSLO, NORVEGIA - 31 MARZO: Antonio Nusa della Norvegia in azione durante la partita amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera all'Ullevaal Stadion il 31 marzo 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Cosa aspettarsi dalla partita

Brasile e Norvegia promettono di regalare una sfida aperta e intensa, con ritmi elevati fin dai primi minuti. La Seleçao proverà a prendere in mano il possesso del pallone affidandosi alla qualità dei propri attaccanti, mentre gli scandinavi cercheranno di sfruttare le transizioni veloci e la forza fisica del tridente offensivo. Haaland rappresenta la principale minaccia per la difesa brasiliana, ma anche Vinicius Junior può fare la differenza negli spazi concessi dalla retroguardia norvegese.

Ancelotti potrebbe cercare di gestire maggiormente il possesso per limitare le ripartenze avversarie, mentre Solbakken punterà sull'intensità e sulla verticalità. La sensazione è che entrambe le squadre abbiano le qualità per trovare la via del gol e che la partita possa decidersi soltanto nella seconda parte dell'incontro, quando la profondità delle rispettive rose potrebbe fare la differenza.

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