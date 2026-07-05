Neymar si avvicina al ritorno da titolare nel momento più importante del Mondiale 2026. Alla vigilia del quarto di finale tra Brasile e Norvegia, Carlo Ancelotti ha lasciato intendere che il numero 10 potrebbe partire dal primo minuto. “Può giocare 90 minuti e può giocare con Vinicius Jr. Penso che giocheranno insieme”, ha dichiarato il commissario tecnico della Selecao. Parole che segnano un cambio di scenario importante per il Brasile, pronto a schierare la sua coppia offensiva di riferimento per provare a superare il tabù Norvegia e centrare i quarti.

Neymar dal 1’ contro la Norvegia: Ancelotti prepara la coppia con Vinicius

La conferenza stampa di Carloha acceso la vigilia dell'ottavo di finale tra Brasile e Norvegia. Il tecnico italiano ha lasciato aperta la porta al ritorno dal primo minuto di, reduce da un percorso di recupero dopo la lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro. Unche aveva limitato il suo impiego nella fase a gironi e negli ottavi contro il. Ora, però, la situazione sembra cambiata. “Può giocare 90 minuti e può giocare con Vinicius Jr”, ha spiegato, indicando una possibile svolta tattica per la Selecao. L’idea è quella di schierare insieme le due stelle offensive per aumentare qualità e imprevedibilità nella metà campo avversaria.

BELEM, BRASILE - 8 SETTEMBRE: Neymar Jr. del Brasile festeggia dopo aver segnato il quinto gol della sua squadra durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Brasile e Bolivia allo stadio Mangueirao l'8 settembre 2023 a Belem, in Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

Il Brasile arriva alla sfida con un dato curioso che pesa sulla storia del confronto: nei quattro precedenti ufficiali contro la Norvegia non è mai riuscito a vincere, collezionando due sconfitte e due pareggi, compreso il ko ai Mondiali di Francia 1998. Un tabù che la squadra di Ancelotti vuole finalmente sfatare. Con Neymar e Vinicius al centro del progetto offensivo, la Selecao si prepara a una gara da dentro o fuori, con l’obiettivo di conquistare un posto ai quarti e rilanciare le proprie ambizioni. In palio, la storia. E il Brasile vuole continuare a scrivere la propria.