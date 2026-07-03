Grazie al gol all'ultimo minuto di recupero di Martinelli, il Brasile ha sconfitto il Giappone, ha superato il turno e se la vedrà, agli ottavi di finale, contro la Norvegia di Haaland. Il tutto senza dipendere dalla sua stella, ormai verso lo spegnimento, Neymar Jr. Il fuoriclasse brasiliano ha giocato fin qui 21 minuti, nella gara già archiviata contro la Scozia.

Le parole di Ancelotti

Il tecnico emiliano è stato, ancora una volta, incalzato dai giornalisti brasiliani circa l'impiego die ha affermato: ". Si allena benissimo. Neymar è molto rispettoso, gentile e apprezzato dai suoi compagni. Ha l'esperienza per gestire il minutaggio e il ritmo della partita. Quando vedrò che la squadra avrà bisogno di lui, lo farò entrare".

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 31: Neymar Jr. del Brasile reagisce prima della partita amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo Stadio Maracanã il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Dal Brasile trapela che l'ex Barcellona e PSG abbia un'autonomia maggiore rispetto a quella fatta vedere contro la Scozia, quando Ancelotti lo ha fatto subentrare a partita archiviata e soltanto per 21 minuti. Tuttavia, le parole del CT della Seleçao sono inequivocabili. L'impianto di gioco del Brasile è ben collaudato, con Vinicius e Rayan sugli esterni e Paqueta, acciaccato, sulla trequarti. Per Neymar potrà esserci spazio soltanto dalla panchina, qualora servirà la sua tecnica per scardinare la difesa norvegese o per mettere la palla in cassaforte per difendere il risultato.

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Ad attendere ci sarà Haaland

L'avversaria dei pentacampioni brasiliani sarà la. La Nazionale europea, forte del successo ottenuto in extremis contro la, vuole scrivere nuovi capitoli della propria storia. Lasi aggrappa al suo terminale offensivo,, che con la maglia del proprio paese ha più gol (60) che presenze (53). E con ilche ha mostrato delle fragilità e delle lacune difensive in questo Mondiale, l'attaccante delpotrebbe andare a nozze. Un possibile corridoio vincente per la Seleçao, però, potrà essere l'arma, mai desueta, del contropiede.è in stato di grazia,sta dando ottime risposte e la difesa è il tallone d'achille della. Domenica alle 22:00 ora italiana si fa sul serio e ci attende una delle partite più attese del Mondiale.