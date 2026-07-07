Il Bologna apre alla cessione di Holm. Sul difensore svedese, classe 2000, c'è il forte interesse della Fiorentina, come scrive Il Resto del Carlino. Il giocatore è da poco rientrato dal prestito alla Juventus dove ha giocato molto poco.

La Fiorentina su Holm, il Bologna apre alla cessione

La Fiorentina diha bisogno di un difensore. Il nome caldo sul mercato della Viola è quello di, difensore svedese classe 2000 in forza al. Holm è ancora abbastanza giovane ma conosce bene il campionato italiano avendo già giocato, oltre che per il Bologna, per l' Atalanta , loe per la Juventus. In patria è cresciuto nel, squadra dalla quale lo ha prelevato lo Spezia. Con la maglia bianconera della Juventus ha giocato in questa ultima stagione, arrivato in prestito dai rossoblù a gennaio, ma ha avuto poco spazio:, nel corso di tutta la Serie A. Il club bianconero ha quindi deciso di non esercitare il diritto di riscatto e lo svedese è tornato al club felsineo. Il Bologna si riunisce oggi e il club dovrà decidere del futuro del suo giocatore. Holm, con il Bologna, ha collezionato finora 48 presenze e messo a segno due reti dal 2024 quando la Dea lo lasciò partire.

Secondo il quotidiano Il Resto del Carlino adesso il club e il tecnico Tedesco dovranno decidere se provare a reinserire il giocatore nella rosa e negli schemi in vista dell'inizio del campionato, oppure se puntare ad una cessione.Squadre interessate, riferisce, il quotidiano, ci sono: arrivano dalla Premier League, ma soprattutto dalla Serie A. La società interessata al terzino svedese è la Fiorentina. Il club Viola, al momento, non si è mosso per trattare e non risulta ci siano state offerte al club oppure contatti con il calciatore.