Dopo sei mesi di deludente prestito alla Juventus, il terzino svedese è rientrato al Bologna che oggi si riunisce con Tedesco.
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Il Bologna apre alla cessione di Holm. Sul difensore svedese, classe 2000, c'è il forte interesse della Fiorentina, come scrive Il Resto del Carlino. Il giocatore è da poco rientrato dal prestito alla Juventus dove ha giocato molto poco.
La #Fiorentina è interessata a #Holm, in uscita dal #Bologna https://t.co/EW9SSWkBWu— BFC News (@bolo1909_news) July 7, 2026
La Fiorentina su Holm, il Bologna apre alla cessioneLa Fiorentina di Fabrio Grosso ha bisogno di un difensore. Il nome caldo sul mercato della Viola è quello di Emil Holm, difensore svedese classe 2000 in forza al Bologna di Tedesco. Holm è ancora abbastanza giovane ma conosce bene il campionato italiano avendo già giocato, oltre che per il Bologna, per l'Atalanta, lo Spezia e per la Juventus. In patria è cresciuto nel Goteborg, squadra dalla quale lo ha prelevato lo Spezia. Con la maglia bianconera della Juventus ha giocato in questa ultima stagione, arrivato in prestito dai rossoblù a gennaio, ma ha avuto poco spazio: appena sette presenze per lui, nel corso di tutta la Serie A. Il club bianconero ha quindi deciso di non esercitare il diritto di riscatto e lo svedese è tornato al club felsineo. Il Bologna si riunisce oggi e il club dovrà decidere del futuro del suo giocatore. Holm, con il Bologna, ha collezionato finora 48 presenze e messo a segno due reti dal 2024 quando la Dea lo lasciò partire.
Secondo il quotidiano Il Resto del Carlino adesso il club e il tecnico Tedesco dovranno decidere se provare a reinserire il giocatore nella rosa e negli schemi in vista dell'inizio del campionato, oppure se puntare ad una cessione.Squadre interessate, riferisce, il quotidiano, ci sono: arrivano dalla Premier League, ma soprattutto dalla Serie A. La società interessata al terzino svedese è la Fiorentina. Il club Viola, al momento, non si è mosso per trattare e non risulta ci siano state offerte al club oppure contatti con il calciatore.
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