La rivoluzione dirigenziale della Juventus ha definitivamente preso forma. Dopo l'addio del direttore generale Damien Comolli, anche uno dei suoi più fidati collaboratori lascia i bianconeri. Per François Modesto non c'è più spazio nel nuovo organigramma.

Juventus, Modesto ai saluti: c'è l'annuncio

Dopo un pessimoin classifica, era inevitabile che qualcosa cambiasse in casa bianconera. Se sul fronte dell'allenatore non sono stati registrati significativi scossoni, con Spalletti che ha incassato la fiducia di, in termini dirigenziali le cose sono andate diversamente. Damien Comolli ha lasciato la Juventus a inizio giugno facendo spazio all'ex dirigente del Sassuolo. Confermati Giorgio Chiellini e Marco Ottolini, da pochissimi giorni il management bianconero annovera il profilo di Frederic

TORINO, ITALIA - 13 FEBBRAIO: L'amministratore delegato di Exor, John Elkann, ritratto con Damien Comolli e François Modesto, partecipa a una sessione di allenamento della Juventus al JTC il 13 febbraio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Il direttore torinese, ex Milan e Roma, è il nuovo Chief Football Officer della Juventus. Sin dal suo tesseramento in società, erano apparsi i primi dubbi su François Modesto, ancora formalmente a capo dell'area tecnica. Ebbene, intorno alle 11 del mattino del 10 luglio è giunta conferma di una risoluzione consensuale del contratto per l'ex Monza: "Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale".

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Classe 1978, François Modesto è stato calciatore, di ruolo difensore, sino al 2016. Appesi gli scarpini al chiodo, ha avviato immediatamente la carriera da dirigente sportivo. È stato direttore sportivo dell', di cui è diventato sino al 2022 capo dell'area scouting, contribuendo alla vittoria di 4 campionati e una Coppa nazionale. In seguito è stato direttore tecnico delprima di una parentesi in Serie A con il. Il 15 luglio 2025 Modesto s'era unito alla Juventus, ma dopo una sola stagione finisce qui la sua esperienza in bianconero.