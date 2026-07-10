François Modesto si separa consensualmente dalla Juventus. L'ex direttore del Monza segue Damien Comolli nel congedarsi dal club. È Massara il suo sostituto.
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La rivoluzione dirigenziale della Juventus ha definitivamente preso forma. Dopo l'addio del direttore generale Damien Comolli, anche uno dei suoi più fidati collaboratori lascia i bianconeri. Per François Modesto non c'è più spazio nel nuovo organigramma.
Juventus, Modesto ai saluti: c'è l'annuncioDopo un pessimo sesto posto in classifica, era inevitabile che qualcosa cambiasse in casa bianconera. Se sul fronte dell'allenatore non sono stati registrati significativi scossoni, con Spalletti che ha incassato la fiducia di John Elkann, in termini dirigenziali le cose sono andate diversamente. Damien Comolli ha lasciato la Juventus a inizio giugno facendo spazio all'ex dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali. Confermati Giorgio Chiellini e Marco Ottolini, da pochissimi giorni il management bianconero annovera il profilo di Frederic Massara.
Il direttore torinese, ex Milan e Roma, è il nuovo Chief Football Officer della Juventus. Sin dal suo tesseramento in società, erano apparsi i primi dubbi su François Modesto, ancora formalmente a capo dell'area tecnica. Ebbene, intorno alle 11 del mattino del 10 luglio è giunta conferma di una risoluzione consensuale del contratto per l'ex Monza: "Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale".
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