Antonio Vergara sarà ancora un giocatore del Napoli. Nessun dubbio. Il giovane pupillo di Conte si sente integrato alla perfezione e non vuole andare via. Nessuna offerta farà vacillare la dirigenza partenopea. Le trattative per il rinnovo procedono a gonfie vele. E ci sono anche delle novità: come riporta Fabrizio Romano, le parti hanno raggiunto l'accordo sullo stipendio. Da limare solamente alcuni dettagli informali. Ma la sensazione è che l'ufficialità possa arrivare a breve. A dare la conferma, ci ha pensato anche l'agente di Vergara. "Antonio rimarrà a Napoli e firmerà sicuramente il rinnovo di contratto", ha affermato.

Vergara, presto il rinnovo: ecco come giocherà con Allegri

lo ha buttato tra i 'grandi'. Era un Napoli in piena emergenza. E' vero. Ma Vergara ha saputo sfruttare quell'occasione al meglio. Ha giocato senza paura e si è preso il Maradona, passo dopo passo. Gli occhi dei tifosi ancora brillano nel rivedere quel magnifico gol in Champions contro il. La sua prima rete in ambito europeo. E sicuramente - dato il talento - nemmeno l'ultima. L'infortunio ne ha limitato l'ultima parte di stagione.è pronto ad essere protagonista con il suo Napoli. L'unica differenza, il tecnico: niente più Conte, ora c'è

L'ex Milan ha inaugurato la sua nuova avventura, con l'obiettivo di puntare allo Scudetto. Max non è famoso per l'utilizzo dei giovani. Ma negli anni ha dimostrato di come sia capace di valorizzare il talento. Vergara è ancora grezzo, ma di futuro certo. Una stagione lo ha illuminato, ora la consacrazione: Antonio potrebbe essere una delle rivelazioni del prossimo campionato. Allegri lo proverà nel suo nuovo sistema di gioco. Non perderà tempo. I migliori vanno in campo subito. E Vergara è uno di quelli. La parola al campo. Si ricomincia tra poco.