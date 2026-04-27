Nel momento più delicato della stagione, Antonio Conte può finalmente ricevere una notizia che aspettava da giorni. Il Napoli, infatti, si avvicina alla sfida contro il Como con la concreta possibilità di ritrovare Giovanni Di Lorenzo, un rientro che pesa moltissimo non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto sotto l’aspetto della leadership. Il capitano azzurro rappresenta equilibrio, esperienza e personalità, elementi che nelle ultime settimane sono mancati in diversi momenti della stagione. Quando manca un giocatore come lui, non si perde soltanto un titolare, ma una guida vera dentro e fuori dal campo, uno di quelli che riescono a cambiare il tono di una partita anche senza segnare.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Di Lorenzo sta bene e il suo ritorno contro il Como è un’ipotesi sempre più concreta. Conte lo aspetta perché sa perfettamente che nelle ultime giornate servono soprattutto uomini abituati a gestire pressione e responsabilità.

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NAPOLI, ITALIA - 31 GENNAIO: Antonio Vergara dell'SSC Napoli esulta dopo aver segnato il gol di apertura durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e ACF Fiorentina allo Stadio Diego Armando Maradona il 31 gennaio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI tramite Getty Images)

Anche Vergara torna a disposizione: Conte vuole più soluzioni nel finale

Accanto al recupero del capitano, c’è un’altra notizia importante che riguarda Antonio Vergara, giocatore che ha completato il suo percorso di recupero e che adesso può tornare a lavorare stabilmente con il gruppo. Il suo nome magari fa meno rumore rispetto a quello di Di Lorenzo, ma in questa fase della stagione ogni rientro pesa tantissimo, soprattutto quando il calendario si stringe e le rotazioni diventano fondamentali. Conte vuole avere più soluzioni possibili e Vergara può rappresentare una risorsa preziosa sia nell’immediato sia in prospettiva futura. Il centrocampista ha ormai superato la fase più delicata del recupero e possa rientrare proprio nel momento in cui il Napoli ha bisogno di energie fresche e alternative credibili in mezzo al campo.

Per il tecnico, il finale di campionato sarà anche un’occasione per capire quale spazio potrà avere Vergara nel progetto della prossima stagione, perché certe valutazioni passano soprattutto da queste settimane.

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Conte prepara il rush finale: adesso servono risposte vere

La corsa finale non permette più margini di errore e Conte lo sa benissimo. Adesso non bastano più le buone prestazioni o le promesse, servono risultati, continuità e soprattutto uomini pronti a reggere il peso delle partite decisive.

Riavere Di Lorenzo significa ritrovare una figura centrale nello spogliatoio e un riferimento tattico importante, mentre il ritorno di Vergara offre una soluzione in più in un reparto che ha bisogno di intensità e freschezza. La trasferta contro il Como può diventare molto più di una semplice gara di campionato: può essere il momento in cui il Napoli prova davvero a rimettere ordine nel proprio finale di stagione. Conte vuole risposte forti e con due rientri così importanti sa di avere finalmente qualche arma in più.

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