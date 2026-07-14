La Serie A sta iniziando a scaldare i motori. Alla fine del campionato scorso, i cambiamenti effettuati dalle squadre italiane sono stati parecchi. Innanzitutto c'è stato un grande giro di allenatori che ha portato a delle combinazioni particolari. Dall'approdo del portoghese Amorim al Milan, passando per il passaggio di Allegri al Napoli e finendo con il contestato arrivo di Gattuso alla Lazio, senza dimenticare Maurizio Sarri all'Atalanta. Proprio quest'ultimo è stato uno dei colpi più inaspettati considerando lo stile di gioco del tecnico toscano e la tradizione imposta da Gasperini a Bergamo. I Percassi avevano puntato su due allievi della scuola del Gasp (Juric e Palladino) durante la stagione passata, ma non è andata bene. Così, l'idea è stata quella di un taglio netto e così è arrivato Sarri con la sua difesa a 4 e il suo gioco posizionale. Insieme a lui, è giunto anche il dirigente Cristiano Giuntoli.

Le prime parole di Giuntoli alla Dea

TORINO, ITALIA - 27 APRILE: Cristiano Giuntoli della Juventus e Adriano Galliani durante la partita di Serie A tra Juventus e Monza all'Allianz Stadium il 27 aprile 2025 a Torino, Italia. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Cristiano Giuntoli ha già lavorato insieme a Maurizio Sarri, ai tempi del Napoli (2015-2018). Il binomio tra i due potrebbe regalare ancora molte sorprese, poiché entrambi sono alla caccia di un riscatto dopo le brutte esperienze rispettivamente con Juventus e Lazio. Nella giornata di oggi è stato presentato ufficialmente il direttore sportivo assieme all'AD Luca Percassi. Giuntoli ha trattato molti temi nella sua prima conferenza stampa: "Sono molto onorato di poter lavorare qui. Ci tengo a ringraziare Luca e Antonio Percassi per la loro accoglienza straordinaria. All'Atalanta ci sono principi che mi piacciono come quello della sostenibilità e si respira un clima di emozione. Vogliamo puntare sulla costruzione di un'identità e perciò ho scelto un tecnico che ne ha una molto chiara. Maurizio fa giocare le sue squadre in una maniera molto riconoscibile e si è anche aggiornato negli ultimi tempi".

🚨⚫️🔵 Atalanta director Giuntoli says the club will not sell Honest Ahanor this summer despite links with Brighton.



“We want to keep our best players and Honest is one of them”, Giuntoli says. pic.twitter.com/Zd8apg94MJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

In seguito, Giuntoli ha affrontato il tema della rosa e del calciomercato: "La nostra squadra è quantitativamente e qualitativamente forte. Siamo molto felici dei giocatori che abbiamo e di quelli acquistati (Gaetano, n.d.r.). Presto discuteremo del rinnovo con Ederson e voglio assicurare che non venderemo nessuno dei nostri gioielli".