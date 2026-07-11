La mancata ufficialità degli accordi sull'ingaggio ha innervosito l'italiano: come successo altre volte nel calciomercato, l'assenza agli allenamenti viene nascosta dal certificato medico
L'Udinese ha concluso una delle stagioni più soddisfacenti degli ultimi anni. Sotto la guida di Kosta Runjaic, i bianconeri si sono classificati al decimo posto, raggiungendo una quota di punti che mancava da parecchio tempo. Nonostante la sanguinosa ma remunerativa cessione di Lucca al Napoli nell'estate passata, unita a quella del centrale Jaka Bijol in direzione Premier League, la dirigenza friulana è riuscita a regalare al tecnico sloveno una rosa di tutto rispetto. Al centro della difesa è fiorito Thomas Kristensen, mentre Oumar Solet si è confermato tra i migliori difensori centrali del campionato e infatti entrambi sono in odore di cessione. A centrocampo sono esplosi sia Ekkelenkamp che Arthur Atta, appena ceduto alla Fiorentina per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Infine, in attacco hanno rivitalizzato le proprie carriere sia Keinan Davis che l'ex Roma Nicolò Zaniolo.
Cosa succede a Zaniolo?
L'ottimo campionato dell'Udinese ha così risvegliato l'interesse di molte squadre sui giocatori bianconeri. Keinan Davis ha riscosso qualche attenzione ma è probabile che rimarrà a Udine, sperando di confermare la doppia cifra raggiunta nella stagione passata. Nicolò Zaniolo, nel nuovo ruolo da seconda punta, sembra essere tornato indietro di parecchi anni, ritrovando smalto atletico e tecnica raffinata. A fine annata ha contato 12 g/a (6 reti più 6 assist), avendo una notevole sfortuna con pali e traverse.
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