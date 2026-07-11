L'Udinese ha concluso una delle stagioni più soddisfacenti degli ultimi anni. Sotto la guida di Kosta Runjaic, i bianconeri si sono classificati al decimo posto, raggiungendo una quota di punti che mancava da parecchio tempo. Nonostante la sanguinosa ma remunerativa cessione di Lucca al Napoli nell'estate passata, unita a quella del centrale Jaka Bijol in direzione Premier League, la dirigenza friulana è riuscita a regalare al tecnico sloveno una rosa di tutto rispetto. Al centro della difesa è fiorito Thomas Kristensen, mentre Oumar Solet si è confermato tra i migliori difensori centrali del campionato e infatti entrambi sono in odore di cessione. A centrocampo sono esplosi sia Ekkelenkamp che Arthur Atta, appena ceduto alla Fiorentina per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Infine, in attacco hanno rivitalizzato le proprie carriere sia Keinan Davis che l'ex Roma Nicolò Zaniolo.

Cosa succede a Zaniolo?

UDINE, ITALIA - 2 MAGGIO: Nicolò Zaniolo dell'Udinese entra in campo durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Torino FC allo Stadio Friuli il 2 maggio 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

L'ottimo campionato dell'Udinese ha così risvegliato l'interesse di molte squadre sui giocatori bianconeri. Keinan Davis ha riscosso qualche attenzione ma è probabile che rimarrà a Udine, sperando di confermare la doppia cifra raggiunta nella stagione passata. Nicolò Zaniolo, nel nuovo ruolo da seconda punta, sembra essere tornato indietro di parecchi anni, ritrovando smalto atletico e tecnica raffinata. A fine annata ha contato 12 g/a (6 reti più 6 assist), avendo una notevole sfortuna con pali e traverse.

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Tuttavia, nelle ultime settimane sembra essersi rotto qualcosa nel rapporto idilliaco con l'Udinese. I bianconeri lo hanno riscattato dal, ma dopo l'acquisto sono spuntati alcuni problemi sulla questione. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il talento italiano starebbe disertando gli allenamenti coi friulani per via di unnotificante problemi di salute. Tuttavia, sempre secondo il giornalista di Sky Sport, la vera motivazione dietro l'assenza sarebbe proprio da ricondursi alladegli accordi trovati a inizio settimana.