È iniziata ufficialmente l'avventura di Ignazio Abate sulla panchina del Torino. Il nuovo tecnico granata, reduce da un'ottima annata in cadetteria alla guida della Juve Stabia, nella giornata odierna, è stato presentato in conferenza stampa e, insieme al direttore sportivo Gianluca Petrachi, ha fornito importanti aggiornamenti sul club piemontese e su alcuni giocatori granata.

Prime indicazioni sul Torino di Abate

Durante la sua presentazione in conferenza stampa,ha dato un primo affresco di quello che potrebbe essere il suo nuovo: "La mia idea è quella di uncon un'riconoscibile e. Altra cosa: ildovrà essere un fattore imprescindibile. Voglio vedere una squadra propositiva".

TORINO, ITALIA - 10 LUGLIO: L'allenatore del Torino FC Ignazio Abate e il direttore sportivo Gianluca Petrachi durante la prima conferenza stampa stagionale del Torino FC il 10 luglio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Continuando, l'ex tecnico della Juve Stabia ha risposto così alla domanda sul modulo e l'idea di gioco: "Non mi piace limitarmi a dire un modulo o dei numeri. Ciò che importa veramente è il cammino che vogliamo costruire. La mia idea è quella di iniziare impostando a tre in costruzione, ma durante le partite sarà importante adottare soluzioni diverse. Mi aspetto tanto dai veterani, quelli che conoscono più di tutti il Torino, in particolare, dal punto di vista umano".

Ignazio Abate su alcuni calciatori granata

Milan ha anche parlato di alcuni giocatori chiave del club granata: "Zapata? Credo sarà il capitano della squadra. un riferimento non solo sul terreno di gioco, ma anche negli spogliatoi. Casadei? In generale, ho grande aspettativa da parte di tutti, Casadei compreso. È un giocatore di grandi qualità, in particolare quando si parla di inserirsi e attaccare l'area avversaria. Deve maturare nelle letture ma è un giocatore di livello su cui puntiamo. Vlasic? Fin dal primo giorno, mi ha dato grande energia ed entusiasmo. Vlasic è un calciatore importantissimo e sarà compito nostro metterlo nelle condizioni migliori per far la differenza, trovandolo nelle zone del campo dove può incidere. È uno dei leader e punto di riferimento per tutto il gruppo". Nel corso della presentazione ai media , l'ex calciatore delha anche parlato di alcuni giocatori chiave del club granata: "? Credo sarà il capitano della squadra. Zapata è un calciatore di grande importanza e mi aspetto diventinon solo sul terreno di gioco, ma anche negli spogliatoi.? In generale, ho grande aspettativa da parte di tutti,compreso. È un giocatore di grandi qualità, in particolare quando si parla di inserirsi e attaccare l'area avversaria. Deve maturare nelle letture ma è un giocatore di livello su cui puntiamo.? Fin dal primo giorno, mi ha dato grande energia ed entusiasmo.è un calciatore importantissimo e sarà compito nostro metterlo nelle condizioni migliori per far la differenza, trovandolo nelle zone del campo dove può incidere. È uno dei leader e punto di riferimento per tutto il gruppo".

Oggi è stato presentato ai media il nuovo Mister Ignazio Abate alla presenza del Direttore Sportivo Gianluca Petrachi.



La conferenza integrale 👉 https://t.co/GtyqAUWLEr 🎙️ pic.twitter.com/5nbJl2Qtdi — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 10, 2026

Infine, Abate ha rilasciato un interessante commento sulle ambizioni e gli obiettivi della società piemontese: "Per il momento, non mi son prefissato obiettivi. La cosa più importante adesso è costruire basi solide. È complicato andare lontano senza una squadra con dei valori morali. Dove riusciremo ad arrivare lo capiremo soltanto nel corso del cammino, però, nei primi 40 giorni (al Torino, ndr) voglio concentrare le energie sulla costruzione di questi importanti valori".