Duvan Zapata, il capitano del Torino, ha rinnovato con il club granata. Lo ha annunciato lo stesso club con un comunicato stampa e sui suoi social. Il centravanti colombiano firma fino al 2028.

Il capitano ancora con noi! 🤩



Siamo lieti di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Duvan Zapata fino al 30 giugno 2028 🐂 pic.twitter.com/trNDnwn3p4 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 8, 2026

Duvan Zapata rinnova con il Torino fino al 2028

Arriva, con un comunicato e sui social: "Il capitano ancora con noi ". Duvan Zapata ha firmato il rinnovo e rimane un giocatore del. Lo sarà fino al 2028. In quell'anno l'attaccante avrà raggiunto 37 anni: in pratica, molto probabilmente, chiuderà la sua carriera in granata. Capitano della squadra e leader dello spogliatoio, il colombiano è arrivato nel 2023 al Toro. Il prolungamento del contratto conferma la grande importanza che ha assunto per la formazione e nel progetto tecnico torinese.

Zapata, con la maglia del Torino, ha collezionato 75 presenze e messo a segno 19 reti e cinque assist. Sono stati tre anni lunghi e anche complessi: una prima stagione spumeggiante e poi un brutto infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad un lungo stop. Il Torino, con il suo nuovo allenatore Ignazio Abate, ripartirà da lui e da altri due uomini di esperienza: Simeone e Vlasic. Faranno da guida e riferimento al resto del gruppo e ai nuovi arrivati, magari giovani talenti come Oristanio.

Classe 1991, il centravanti colombiano, è cresciuto nel club America de Cali, nel suo paese, ed è poi presto approdato nel campionato italiano. Il suo arrivo in Serie A risale al 2013 quando per due stagioni giocò con il Napoli. Poi passò due anni in prestito all'Udinese e in seguitò si trasferì alla Sampdoria. La sua grande esplosione arriva con l'Atalanta di Gasperini: ci arriva nel 2018 e la lascia nel 2023. In mezzo ci sono ben 82 reti in 191 presenze totali, di questi 69 segnati in Serie A.