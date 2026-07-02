Il primo rinforzo del nuovo Toro targato Ignazio Abate è Gaetano Oristanio
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Il Torino, dopo aver salutato Maripan, Lazaro e Tameze, si è inserito nella corsa per Gaetano Oristanio, lo ha strappato al Cagliari e regala il primo colpo a Ignazio Abate. Le visite mediche sono in programma all'inizio della prossima settimana.
Talento che necessita di continuitàSembrava promesso sposo del Cagliari e, invece, il Torino si è inserito con prepotenza all'interno della trattativa riuscendo a strappare i sì del calciatore e del Venezia. Secondo quanto riporta Sky Sport, i granata hanno affondato il colpo nelle ultime ore beffando la concorrenza del Cagliari. Il talentuoso fantasista classe 2002 svolgerà le visite mediche all'inizio della prossima settimana.
A Ignazio Abate, neoallenatore del Toro, spetterà il compito di sgrezzare, affinare e mostrare tutto il talento di cui dispone Oristanio. Il trequartista, cresciuto nelle giovanili dell'Inter dal 2016 al 2021, sembrava destinato a una carriera d'alto profilo. E invece, come capita a tantissimi giovani italiani, è costretto a emigrare all'estero per giocare con continuità. Vola in Olanda, precisamente al Volendam, dove in due stagioni colleziona 62 presenze e 8 reti. Tanto basta per attirare l'attenzione del Cagliari che, neopromosso in Serie A, decide di prenderlo in prestito dall'Inter. In Sardegna Oristanio fa fatica ad esprimersi e chiude l'annata con 25 presenze e 3 gol. Non riscattato dagli isolani, il mancino fa un breve ritorno ai nerazzurri prima di essere venduto definitivamente al Venezia per 5 milioni di euro. Con i lagunari mette a referto la stagione migliore della carriera, sia in termini di numeri, 3 gol e 3 assist che, soprattutto, di prestazioni. La stagione scorsa, vissuta al Parma, non ha lasciato particolari tracce e il talento mai sbocciato, adesso, è atteso, forse, dall'ultima grande chance della propria carriera.
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L'ultima grande occasioneOristanio è stato voluto fortemente dal Torino e da Ignazio Abate. Il tecnico ex Juve Stabia ha dimostrato, nella sua avventura in Campania e prima alla Ternana, di prediligere un gioco spumeggiante, verticale e finalizzato a non speculare. La piazza di Torino, estremamente esigente ma allo stesso tempo amareggiata per il nulla visto nelle ultime stagioni, potrebbe essere l'ideale per il connubio Abate - Oristanio. L'allenatore rappresenta il nuovo che avanza, ha idee all'avanguardia e, finalmente, potrebbe regalare la gioia, il divertimento e la spensieratezza che i tifosi granata meritano. E, per farlo, punterà sul talento grezzo da far diventare cristallino.
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