Il Torino, dopo aver salutato Maripan, Lazaro e Tameze, si è inserito nella corsa per Gaetano Oristanio, lo ha strappato al Cagliari e regala il primo colpo a Ignazio Abate. Le visite mediche sono in programma all'inizio della prossima settimana.

Talento che necessita di continuità

Sembrava promesso sposo dele, invece, ilsi è inserito con prepotenza all'interno della trattativa riuscendo a strappare i sì del calciatore e del Venezia . Secondo quanto riporta Sky Sport, i granata hanno affondato il colpo nelle ultime ore beffando la concorrenza del. Il talentuoso fantasista classe 2002 svolgerà le visite mediche all'inizio della prossima settimana.

TURIN, ITALY - AUGUST 21: Alessandro Buongiorno del Torino FC compete con Gaetano Oristanio del Cagliari Calcio durante la partita di Serie A TIM tra Torino FC e Cagliari Calcio allo Stadio Olimpico di Torino il 21 agosto 2023 a Torino, Italia. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

A Ignazio Abate, neoallenatore del Toro, spetterà il compito di sgrezzare, affinare e mostrare tutto il talento di cui dispone Oristanio. Il trequartista, cresciuto nelle giovanili dell'Inter dal 2016 al 2021, sembrava destinato a una carriera d'alto profilo. E invece, come capita a tantissimi giovani italiani, è costretto a emigrare all'estero per giocare con continuità. Vola in Olanda, precisamente al Volendam, dove in due stagioni colleziona 62 presenze e 8 reti. Tanto basta per attirare l'attenzione del Cagliari che, neopromosso in Serie A, decide di prenderlo in prestito dall'Inter. In Sardegna Oristanio fa fatica ad esprimersi e chiude l'annata con 25 presenze e 3 gol. Non riscattato dagli isolani, il mancino fa un breve ritorno ai nerazzurri prima di essere venduto definitivamente al Venezia per 5 milioni di euro. Con i lagunari mette a referto la stagione migliore della carriera, sia in termini di numeri, 3 gol e 3 assist che, soprattutto, di prestazioni. La stagione scorsa, vissuta al Parma, non ha lasciato particolari tracce e il talento mai sbocciato, adesso, è atteso, forse, dall'ultima grande chance della propria carriera.

Caricamento post Instagram...

L'ultima grande occasione

è stato voluto fortemente dale da. Il tecnico exha dimostrato, nella sua avventura in Campania e prima alla, di prediligere un gioco spumeggiante, verticale e finalizzato a non speculare. La piazza di Torino, estremamente esigente ma allo stesso tempo amareggiata per il nulla visto nelle ultime stagioni, potrebbe essere l'ideale per il connubio. L'allenatore rappresenta il nuovo che avanza, ha idee all'avanguardia e, finalmente, potrebbe regalare la gioia, il divertimento e la spensieratezza che i tifosi granata meritano. E, per farlo, punterà sul talento grezzo da far diventare cristallino.