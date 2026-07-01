Il difensore cileno lascia il Torino dopo due stagioni, salutano anche Tameze e Lazaro
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Il periodo fra la fine di giugno e l'inizio di luglio coincide con la scadenza dei contratti. In queste ore tantissimi calciatori stanno salutando i propri club diventando svincolati. È il caso anche del pilastro difensivo delle ultime due annate del Torino, Guillermo Maripan. Insieme al difensore cileno salutano anche Valentino Lazaro e Adrien Tameze.
Il saluto di MaripanIl leader difensivo del Torino, il cileno Maripan, arrivato dal Monaco nel 2024, lascia i granata al termine della scadenza del proprio contratto. Sotto la mole ha collezionato 58 presenze fra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 4 reti. Nelle due stagioni italiane è stato il perno difensivo prima di Paolo Vanoli e poi della coppia Baroni - D'Aversa.
Ha salutato la squadra sabauda e i tifosi granata attraverso un messaggio sui propri canali social: "Grazie Torino per questi due anni. Grazie di cuore a tutti i tifosi per l'affetto che mi avete dimostrato e a tutte le persone che lavorano nel club. Vi meritate grandi cose e spero che arrivino presto. Forza Toro"! Svincolatosi, Maripan ha subito firmato un contratto con l'Internacional, club brasiliano situato nella città di Porto Alegre, nella regione del Rio Grande do Sul.
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Salutano anche Tameze e LazaroIl terzino austriaco, passato anche dall'Inter, lascia il Torino dopo quattro stagioni e 119 presenze. Volerà negli Emirati Arabi Uniti alla volta dell'Al Ain. Anche Lazaro, come Maripan, ha salutato i tifosi granata sui social: "Grazie, non ho mai scelto di parlare molto, né nei momenti belli né in quelli difficili - nemmeno quando era dura restare in silenzio - preferendo lasciare che le cose andassero come dovevano andare. Oggi voglio solo dire grazie per questi ultimi quattro anni, durante i quali ho imparato tanto. Questo club, con i suoi tifosi straordinari, ha un potenziale enorme; continuerò a seguirvi da tifoso mentre cercate di riportare il Toro dove merita di stare. Forza Toro per sempre".
Anche Adrien Tameze lascerà i granata dopo tre stagioni. Il centrocampista francese, con un passato all'Atalanta e al Verona, non ha mai conquistato la titolarità ma è sempre tornato utile ai diversi allenatori. Il suo futuro è ancora da definire e non è da escludere che rimanga in Italia.
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