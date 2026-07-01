Il periodo fra la fine di giugno e l'inizio di luglio coincide con la scadenza dei contratti. In queste ore tantissimi calciatori stanno salutando i propri club diventando svincolati. È il caso anche del pilastro difensivo delle ultime due annate del Torino, Guillermo Maripan. Insieme al difensore cileno salutano anche Valentino Lazaro e Adrien Tameze.

Il saluto di Maripan

Il leader difensivo del Torino , il cileno, arrivato dalnel 2024, lascia i granata al termine della scadenza del proprio contratto. Sotto la mole ha collezionato 58 presenze fra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 4 reti. Nelle due stagioni italiane è stato il perno difensivo prima die poi della coppia

Guillermo Maripan del Torino FC esulta per un gol durante la partita di Serie A tra Torino FC e Genoa CFC allo Stadio Olimpico di Torino

Ha salutato la squadra sabauda e i tifosi granata attraverso un messaggio sui propri canali social: "Grazie Torino per questi due anni. Grazie di cuore a tutti i tifosi per l'affetto che mi avete dimostrato e a tutte le persone che lavorano nel club. Vi meritate grandi cose e spero che arrivino presto. Forza Toro"! Svincolatosi, Maripan ha subito firmato un contratto con l'Internacional, club brasiliano situato nella città di Porto Alegre, nella regione del Rio Grande do Sul.

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Salutano anche Tameze e Lazaro

Il terzino austriaco, passato anche dall', lascia ildopo quattro stagioni e 119 presenze. Volerà neglialla volta dell'. Anche, come, ha salutato i tifosi granata sui social: "Grazie, non ho mai scelto di parlare molto, né nei momenti belli né in quelli difficili - nemmeno quando era dura restare in silenzio - preferendo lasciare che le cose andassero come dovevano andare. Oggi voglio solo dire grazie per questi ultimi quattro anni, durante i quali ho imparato tanto.; continuerò a seguirvi da tifoso mentre cercate di riportare il Toro dove merita di stare. Forza Toro per sempre".

BOLOGNA, ITALY - OCTOBER 29: Cesare Casadei del Torino FC, Adrien Tameze del Torino FC e Valentino Lazaro del Torino FC escono dal campo dopo la partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e Torino FC allo stadio Renato Dall'Ara il 29 ottobre 2025 a Bologna, Italia. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Anche Adrien Tameze lascerà i granata dopo tre stagioni. Il centrocampista francese, con un passato all'Atalanta e al Verona, non ha mai conquistato la titolarità ma è sempre tornato utile ai diversi allenatori. Il suo futuro è ancora da definire e non è da escludere che rimanga in Italia.