Il tema dello stadio e del futuro societario del Torino è stato al centro dell'intervento di Andrea Bernardelli, segretario generale del club granata, durante il convegno "Sport e Finanza: Trasparenza, governance e asset infrastrutturali nell’industria dello sport" svoltosi a Milano presso lo studio legale GA Alliance. Nel corso dell'evento, moderato dal direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini, sono emersi dettagli di rilievo sulle intenzioni del patron Urbano Cairo. Bernardelli ha confermato che il presidente sarebbe disposto a cedere la società qualora venissero presentate offerte adeguate.

Il dirigente ha espresso una riflessione amara sull'attuale panorama calcistico: "Temo un po’ il momento in cui finiranno queste figure di imprenditori italiani nel calcio italiano. Quando c’erano queste figure, il calcio italiano era in mano a persone che ci mettevano la faccia, erano presenti sul territorio, ci mettevano di tasca loro e non avrebbero mai mollato una società o fatto fallire una società, perché ne andava anche della loro vita privata e personale".

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Il vincolo insormontabile legato all'Olimpico Grande Torino

Nonostante la teorica apertura alla vendita da parte di, l'effettivo cambio di proprietà non avverrà in tempi brevi a causa di unaritenuta insormontabile dallo stesso club.ha infatti ricordato ladel patron: "Il presidente Cairo ha detto a più riprese di essere disposto a cedere il Torino. Ha anche detto che lo farebbe di fronte a una proposta e a un soggetto in grado di fare meglio di lui". Tuttavia, la svolta non è, e il dirigente ha chiarito nettamente la situazione: "Detto ciò, per quanto ritengo dal mio personale punto di vista, la vendita non avverrà prima di aver concluso l’iter dello stadio". La risoluzione delle questioni infrastrutturali relativerappresenta dunque un passo fondamentale. Dopo ben ventuno anni di presidenza,si trova oggi estremamente vicino a poterquesto lungo percorso.

TORINO, ITALIA - 13 DICEMBRE: Urbano Cairo, Presidente del Torino FC, osserva dagli spalti la partita di Serie A tra Torino FC e US Cremonese allo Stadio Olimpico di Torino il 13 dicembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Diego Puletto/Getty Images)

La collaborazione con la politica e i progetti per i centri sportivi

Il segretario generale del Torino Andrea Bernardelli al convegno di GA Alliance: «La vendita del club non avverrà prima di aver chiuso l’iter dello stadio. Arrivato a questo punto, dopo 21 anni di presidenza, Cairo è molto vicino a poter concludere» https://t.co/4tFbXYrBl9 pic.twitter.com/ndjS8RBRvn — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) May 28, 2026

Il raggiungimento di questo importanteper l'impianto sportivo è agevolato dall'ottimo rapporto che la società granata ha saputo instaurare con lalocale aha spiegato la situazione attuale: "In questo momento, con la politica a Torino ha creato e instaurato un buon rapporto. Con l’appoggio del Politecnico di Torino, si sta lavorando a un progetto tra Comune di Torino e Politecnico. L’augurio è che tutto si concluda il prima possibile". L'obiettivo è dotare la squadra dimoderna e. Il segretario generale ha infine concluso ricordando che l'attuale gestione "è già riuscita a dare al club un centro sportivo per la prima squadra e un centro sportivo per il settore giovanile. Si tratta di infrastrutture fondamentali".

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