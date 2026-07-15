Antonio Conte torna a far sentire la sua voce e, come nel suo stile, non usa mezzi termini. Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il tecnico ha offerto una lucida e profonda analisi sul calcio contemporaneo, raccogliendo gli spunti forniti dal Mondiale. Le dichiarazioni dell'allenatore spaziano dalle lodi per i singoli fuoriclasse, sottolineando l'infinita intelligenza calcistica di Lionel Messi e la leadership tecnica e carismatica di Lautaro Martinez, fino a veri e propri trattati sull'evoluzione del gioco moderno. Il passaggio più duro e amaro è riservato alla situazione del calcio italiano: senza nascondersi dietro giri di parole, l'ex CT definisce la terza assenza consecutiva dell'Italia dai Mondiali come "un'impresa al contrario".

Conte sull'Argentina di Messi e Lautaro

L'affronterà l'nella semifinale del. L'Albiceleste ha saputo sorprendere e ribaltare i dubbi di chi la vedeva arrivare con la "pancia piena", ritornando tra le migliori 4 del mondo. Ovviamente gli occhi saranno puntati su, protagonista di un Mondiale sensazionale: "È andato oltre le aspettative, si è presentato in una condizione incredibile che dimostra grande professionalità e voglia: a 39 anni è ancora. Ha la capacità intellettiva di trovarsi sempre nella posizione giusta perché comprende prima cosa succede in campo".

L'Argentina è Messi, ma non solo. Lautaro Martinez, capocannoniere dell'ultima Serie A, sta disputando un Mondiale ancora superiore rispetto a quello del 2022 in Qatar. Questo il passaggio di Conte sul capitano nerazzurro: "La sua crescita continua, poi c'è la personalità e il carisma. C’è un’Inter con Lautaro e un’Inter senza: la sua presenza sposta tanto. L’azione nel terzo gol dell’Argentina all’Egitto è passata un po’ inosservata ma è pazzesca: ha risalito il campo, ha difeso la palla, ha lasciato a Enzo Fernandez il tempo di arrivare e ha fatto un cross perfetto. Non è una giocata da nove, è indubbio.

L'importanza della gestione del gruppo in un torneo così breve è cruciale. Secondo l'allenatore toscano, le scelte di Scaloni e la maturità dei suoi giocatori stanno facendo la differenza: "Lautaro ha capito, come Alvarez, di poter essere importante anche solo per pochi minuti. Hanno accettato la situazione mettendo il loro ego dietro alle esigenze dell club: bravissimi loro due e Scaloni a convincerli".

Caricamento post Instagram...

Il Mondiale del blocco basso

Interrogato sule le varie filosofie di gioco viste sul campo, l'ex allenatore delha raccontato il proprio punto di vista su quello che per anni è stato il marchio di fabbrica del: un blocco basso e l'idea di ripartire velocemente.

"Sono contento di averlo visto perché ogni squadra, per esprimersi al massimo, deve aver chiaro il proprio potenziale e capire come farlo emergere. Il miglioramento tattico generale è notevole. E sia chiaro che il blocco basso lo fanno tutti, mica solo le formazioni meno forti. Se vuoi vincere, il blocco basso devi saperlo fare, non c'è discussione. Il segreto è cambiare atteggiamento nel corso della partita e interpretare bene ogni momento".

NAPOLI, ITALIA - 06 APRILE: Antonio Conte, allenatore della SSC Napoli, durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e AC Milan allo Stadio Diego Armando Maradona il 06 aprile 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Le parole di Conte sulla Nazionale

Laè un tema ricorrente ed attuale, con varie dinamiche in fase di sviluppo. Dopo l'arrivo dicome direttore tecnico e Leonardo come advisor, sarà il momento della scelta del ct. Nelle scorse settimane il nome diè stato spesso accostato alla panchina azzurra. Sul tema, l'allenatore toscano non ha voluto né confermare né negare: "È l’ora dei fatti, non delle chiacchiere e della politica. Non possiamo saltare tre Mondiali di fila: è stata".