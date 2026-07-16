Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

La rete di Lautaro Martinez contro l’Inghilterra non ha soltanto regalato all’Argentina l’accesso alla finale del Mondiale 2026. Ha anche permesso all’Inter di proseguire una delle statistiche più incredibili della storia del calcio. Dal 1982 a oggi, in ogni finale della Coppa del Mondo c’è sempre stato almeno un calciatore nerazzurro in campo.

Il bilancio dei calciatori dell'Inter in finale, sono gioie ma anche...dolori

Una striscia lunga ben 44 anni che continua proprio grazie al capitano dell’Inter, autore del gol decisivo nella semifinale vinta 2-1 dall’Albiceleste. Tutto ebbe inizio nel 1982,Gli azzurri batterono la Germania Ovest 3-1 e Altobelli trovò anche la via del gol.

Nel 1986 fu Karl-Heinz Rummenigge a rappresentare l’Inter nella finale persa dalla Germania contro l’Argentina di Maradona. Quattro anni dopo, a Italia ’90, i nerazzurri furono addirittura tre: Andreas Brehme, Lothar Matthäus e Jürgen Klinsmann, tutti vincitori con la Germania contro l’Argentina.

I calciatori tedeschi Lothar Matthäus e Guido Buchwald mettono sotto pressione il calciatore argentino Diego Maradona durante la finale della Coppa del Mondo FIFA 1990 tra Germania Ovest e Argentina, allo Stadio Olimpico di Roma, l'8 luglio 1990. La Germania Ovest vinse la partita per 1-0. (Foto di Bongarts/Getty Images)

Nel 1994 toccò a Nicola Berti vivere l’amarezza della finale persa dall’Italia ai rigori contro il Brasile. Nel 1998 l’Inter era presente su entrambi i fronti con Ronaldo per il Brasile e Youri Djorkaeff per la Francia, con i transalpini che conquistarono il loro primo titolo mondiale.

L'Inter è l'unica squadra a vantare almeno 1 giocatore in ogni finale mondiale dal 1982 ad oggi. Alla faccia di chi va a dire che i mondiali li vincevano solo i giocatori della Juve.⚫️🔵🏆✅️ #mondiali #Argentina #lautaro #Inter #worldcup pic.twitter.com/DIlJJmVdJR — Inter and Ferrari fan⚽️🥇🏎 (@InterandFerrari) July 15, 2026

Il 2002 fu l’anno della consacrazione di Ronaldo, autore di una doppietta nella finale vinta dal Brasile contro la Germania. Nel 2006 Marco Materazzi segnò nella finalissima contro la Francia e alzò la Coppa con l’Italia. Nel 2010 Wesley Sneijder arrivò a un passo dal trionfo con l’Olanda, sconfitta dalla Spagna. Nel 2014 Rodrigo Palacio perse con l’Argentina contro la Germania, mentre nel 2018 Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, autore anche di un gol, si arresero alla Francia. Nel 2022 Lautaro Martinez vinse il Mondiale con l’Argentina.

Adesso il “Toro” avrà l’occasione di scrivere un’altra pagina di storia. Qualunque sarà il risultato della finale contro la Spagna, una certezza già c’è: il legame tra Inter e Mondiali continua, e la sua incredibile striscia è ancora viva.