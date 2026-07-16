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Djed Spence nel mirino dell'Inter. Il terzino inglese del Tottenham, reduce da una grandissima prestazione nella semifinale mondiale tra Inghilterra e Argentina (autore anche di una spettacolare chiusura in scivolata su Giuliano Simeone), avrebbe aperto aperto al trasferimento nella Milano nerazzurra. Nonostante la volontà del giocatore, però, tra Inter e Tottenham ci sarebbe ancora distanza riguardo la cifra del cartellino.

Inter a caccia di un esterno per Chivu: ecco Spence

Dopo le trattative sfumate di Marco Palestra, già ufficialmente nuovo giocatore del Chelsea, e Anan Khalaili, a causa del mancato superamento dei test CONI nel corso delle visite mediche, l'Inter va ancora a caccia del suo primo grande colpo dell'estate post-doblete. L'obiettivo della dirigenza sarebbe ancora quello di portare un esterno a Milano e, nelle ultime ore, sembrerebbe che siano stati fatti importanti passi in avanti per Djed Spence.

LONDRA, INGHILTERRA - 27 MARZO: Djed Spence dell'Inghilterra controlla il pallone durante l'amichevole internazionale tra Inghilterra e Uruguay allo stadio di Wembley il 27 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'esterno del Tottenham avrebbe detto sì all'Inter aprendo difatti al ritorno in Italia, dopo l'esperienza al Genoa nel 2024. Spence, particolarmente gradito a Cristian Chivu, sarebbe un innesto importante per i nerazzurri: sia in termini di qualità che di soluzione. Il terzino inglese, infatti, oltre a vantare un importante bagaglio d'esperienza internazionale tra club e nazionale, è anche in grado di giocare su entrambe le fasce, un dettaglio che permetterebbe al tecnico nerazzurro di muoverlo più facilmente all'interno del suo scacchiere. Sulla strada Londra-Milano, però, ci sarebbe ancora un ostacolo chiamato Tottenham.

La richiesta del Tottenham per Spence

Sempre secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Spence, il quale al momento non avrebbe alcuna fretta poiché intenzionato a staccare la spina per una settimana dopo le fatiche del Mondiale, sa che per gli Spurs non è incedibile. Nonostante ciò, il Tottenham sembrerebbe aver fissato il prezzo del suo cartellino a 35 milioni di euro.

Una cifra superiore (di all'incirca 10 milioni) al budget iniziale dei nerazzurri per l'esterno. La dirigenza dell'Inter, però, è consapevole della situazione del giocatore all'interno delle gerarchie di Roberto De Zerbi e, forte della disponibilità del club londinese a trattare, cercherà di strappare l'accordo ad una cifra più convenevole, nel tentativo di portare finalmente a Milano il primo grande colpo dell'estate dei campioni d'Italia.