La Professional Footballers Association ha reso ufficiale la lista dei sei calciatori candidati al premio di miglior giocatore della stagione della Premier League. Tre di questi appartengono alla squadra che ha vinto il campionato: l'Arsenal di Arteta.

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I sei candidati al premio di MVP della Premier League

For the first time in 22 years, @Arsenal lift the Premier League trophy. 🏆🔴 💥 pic.twitter.com/9WmZWEK7SG — Premier League (@premierleague) May 24, 2026

Il dominio dell'Arsenal

Sono sei i calciatori che si disputeranno il titolo di miglior giocatore della stagione appena conclusa di Premier League , il massimo campionato inglese. I nomi li ha ufficializzati la, Professional Footballers Association. Tre di loro giocano nell'Arsenal: sono Gabriel, Davide Declan. Gli fanno compagnia due giocatori del Manchester City , e uno del Manchester United: il portoghese BrunoCome abbiamo visto la metà dei presenti in questa lista veste la maglia dei Gunners e risponde agli ordini tattici di Arteta . Non è un caso. La squadra londinese, infatti, ha vinto la Premier League, la prima dal 2004, ed è arrivato in finale didovendosi arrendere al PSG di Luis Enrique , che ha conquistato la sua seconda coppa. Rice, con il suo controllo e il dominio sul centrocampo dei londinesi, l'ottimo portiere Raya e Gabriel, pilastro della retroguardia londinese, si sono meritati l'inserimento in lista.

Accanto a loro, inoltre, ci sono due giocatori del City allenato da Guardiola: Haaland, ormai una colonna del club con i suoi gol, e il molto promettente Rayan Cherki da cui ci si aspettano grandi cose nella prossima stagione. Infine, un solo giocatore dei Red Devils. Colui che, probabilmente, è la stella della squadra di Carrick: Bruno Fernandes. Il portoghese, anche in questa stagione, è stato il migliore giocatore dei rossi di Manchester. I suoi nove gol e 21 assist in Premier League hanno enormemente contribuito al raggiungimento del terzo posto in classifica e al ritorno in Champions League.

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