Dopo nove stagioni al Manchester City, il fantasista è a un passo dal realizzare il suo sogno di giocare al Camp Nou, anche a costo di dimezzarsi lo stipendio
Il Barcellona si stringe attorno a Fermin Lopez: il giocatore riceve un'accoglienza calorosa al centro sportivo
Bernardo Silva ha detto addio ufficialmente al Manchester City dopo quasi un decennio di trionfi ed è ora pronto ad iniziare un nuovo capitolo, probabilmente quello definitivo: il Barcellona. Una storia d'amore bramata per anni, frenata mille volte dalle resistenze dei Citizens, che forse ora può finalmente trovare il suo lieto fine.
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Il sacrificio economicoIl trasferimento ha però un prezzo, per l'ex Benfica, non per il Barcellona. Il club catalano avrebbe proposto al portoghese un contratto di due stagioni con opzione per la terza e un ingaggio da circa 8 milioni di euro annui: praticamente la metà dei 16 che percepiva al Manchester City.
Un taglio netto che, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese 'A Bola', Bernardo sarebbe disposto ad accettare pur di realizzare il suo sogno. Il fattore economico rappresenta perciò un punto secondario, la vera priorità è riavvicinarsi alla sua terra, il Portogallo, e alla sua famiglia, con la moglie Ines in attesa del secondo figlio.
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Il sogno di una vitaBernardo Silva ha sempre sognato la Spagna e in particolare Barcellona: una città dal clima mite, vicina a casa sua e lontana dalla grigia Manchester. Lo aveva dichiarato lui stesso al podcast ufficiale dei Citizens lo scorso marzo, con quella ironia che lo contraddistingue: "Se il Manchester City fosse più a sud in Europa, ci rimarrei a vita. Culturalmente, Manchester non risponde all'ideale di ciò che desidero nella vita." Parole che suonano sempre di più di un addio per una differente scelta di vita, piuttosto che per altri progetti sportivi.
Persino il connazionale Joao Felix aveva fatto da ambasciatore: l'attaccante attualmente all'Al-Nassr, all'epoca al Barcellona, aveva rivelato di aver parlato con Silva del club blaugrana, spiegando come l'ex City gli abbia chiesto informazioni su affitti, ristoranti e sicurezza della città, convinto di averlo persuaso ad unirsi al Barca.
Verso il Camp NouSempre secondo quanto riportato da 'A Bola', le trattative tra l'entourage di Bernardo Silva e il Barcellona sarebbero molto ben avviate e solo una clamorosa svolta dell'ultimo minuto potrebbe dirottarlo altrove. L'Atletico Madrid rimane un piano B, mentre il Benfica, pur nel cuore del giocatore, non è una destinazione immediata. Il giocatore vuole certezze prima di partire per il Mondiale, e il Barcellona sembra pronto a dargliele.
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