Bernardo Silva ha detto addio ufficialmente al Manchester City dopo quasi un decennio di trionfi ed è ora pronto ad iniziare un nuovo capitolo, probabilmente quello definitivo: il Barcellona. Una storia d'amore bramata per anni, frenata mille volte dalle resistenze dei Citizens, che forse ora può finalmente trovare il suo lieto fine.

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Il sacrificio economico

Il trasferimento ha però un prezzo, per l'ex Benfica, non per il. Il club catalano avrebbe proposto al portoghese un contratto di due stagioni con opzione per la terza e un ingaggio da circaannui: praticamente la metà deiche percepiva al Manchester City.

Un taglio netto che, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese 'A Bola', Bernardo sarebbe disposto ad accettare pur di realizzare il suo sogno. Il fattore economico rappresenta perciò un punto secondario, la vera priorità è riavvicinarsi alla sua terra, il Portogallo, e alla sua famiglia, con la moglie Ines in attesa del secondo figlio.

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Il sogno di una vita

ha sempre sognato la Spagna e in particolare: una città dal clima mite, vicina a casa sua e lontana dalla grigia Manchester. Lo aveva dichiarato lui stesso al podcast ufficiale dei Citizens lo scorso marzo, con quella ironia che lo contraddistingue: "Se il Manchester City fosse più a sud in Europa, ci rimarrei a vita. Culturalmente, Manchester non risponde all'ideale di ciò che desidero nella vita." Parole che suonano sempre di più di un addio per una differente scelta di vita, piuttosto che per altri progetti sportivi.

Persino il connazionale Joao Felix aveva fatto da ambasciatore: l'attaccante attualmente all'Al-Nassr, all'epoca al Barcellona, aveva rivelato di aver parlato con Silva del club blaugrana, spiegando come l'ex City gli abbia chiesto informazioni su affitti, ristoranti e sicurezza della città, convinto di averlo persuaso ad unirsi al Barca.

AL RAYYAN, QATAR - 2 DICEMBRE 2022: Bernardo Silva e Joao Felix durante la gara del Mondiale 2022 in Qatar tra Portogallo e Corea del Sud, all'Education City Stadium. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Verso il Camp Nou

Sempre secondo quanto riportato da 'A Bola', le trattative tra l'entourage die ilsarebbero molto ben avviate e solo una clamorosa svolta dell'ultimo minuto potrebbe dirottarlo altrove.rimane un piano B, mentre il, pur nel cuore del giocatore, non è una destinazione immediata. Il giocatore vuole certezze prima di partire per il, e il Barcellona sembra pronto a dargliele.

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