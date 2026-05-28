Il Barcellona si è immediatamente messo al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Come accennato, la priorità per i blaugrana sarà trovare il sostituto di Robert Lewandowski, un compito non certo facile ma sulla lista dei catalani i nomi non mancano e sembra che qualcosa si stia muovendo. Come riporta Mundo Deportivo, c'è stato recentemente un summit con l'agente di Julian Alvarez, attualmente all'Atletico Madrid.

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Barcellona, passi avanti per Julian Alvarez: incontro con l'agente dell'attaccante

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La ricerca dell'erede di Robertè iniziata. La prossima stagione al posto dell'attaccante polacco dovrà esserci un "collega" in grado di garantire la stessa continuità dell'ormai ex blaugrana. Non sarà certo facile trovare un giocatore dalle stesse qualità del classe '88, i cui numeri parlano da soli (120 reti in 193 partite), ed è per questo che il club catalano sta valutando diversi profili molto attentamente. Il primo di tutti risponde al nome di Julian

L'attaccante argentino è un profilo molto gradito dalla dirigenza del Barcellona che, infatti, ha deciso di compiere il primo passo. Secondo Mundo Deportivo, ieri c'è stato un incontro tra il direttore sportivo del Barça, Deco, e l'agente del calciatore dei Colchoneros, Fernando Hidalgo, in un hotel di Barcellona. Presente all'incontro anche Juanma López, che potrebbe rivelarsi fondamentale per la trattativa, ed Andy Bara, rappresentante della stessa agenzia.

BARCELLONA, SPAGNA - 8 APRILE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno Giuliano Simeone durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra FC Barcelona e Club Atlético de Madrid al Camp Nou l'8 aprile 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Il Barcellona vorrebbe finalizzare l'acquisto del classe 2000 prima dell'inizio dei Mondiali. L'Argentina debutterà contro l'Algeria il 17 giugno. Julián, tramite il suo agente, ha comunicato all'Atletico Madrid di essere felice al club, ma che qualora si presentasse l'opportunità offerta dal Barcellona ​​la accetterebbe. L'inserimento di Juanma López nella trattativa potrebbe rivelarsi decisivo. L'agente rappresenta anche Joan Garcia e Dani Olmo. Bisogna inoltre ricordare che Juanma López ha trascorso un decennio della sua carriera da giocatore dei Colchoneros.

Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 100 milioni di euro, che potrebbe aumentare con l'aggiunta dei bonus. Tra le due parti non c'è stato ancora un accordo ma si è parlato solamente delle intenzioni del club blaugrana e, appunto del prezzo del giocatore. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare altre novità ma il Barça è più che intenzionato ad andare avanti.

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