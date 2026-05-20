Il Bournemouth sta stupendo tutti in questa stagione, realizzando uno dei sogni più grandi della sua storia: la qualificazione europea per la prima volta in 127 anni. La prossima stagione il club giocherà sicuramente una competizione europea, anche se ancora non è certa quale, molto dipenderà dal risultato della finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo. In ogni caso, lo stadio dovrà essere sistemato, un caso analogo a quello che stiamo vedendo per il Como in Italia. Il Vitality Stadium non è pronto per ospitare le partite europee e il club è impegnato in una corsa contro il tempo per adeguarlo.

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 24 GENNAIO: Andoni Iraola, allenatore dell'AFC Bournemouth, saluta i tifosi dopo la partita di Premier League tra Bournemouth e Liverpool al Vitality Stadium il 24 gennaio 2026 a Bournemouth, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

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Bournemouth, è corsa contro il tempo per l'espansione

Il Bournemouth ha presentato piani per un'espansione a fasi che quasi raddoppierebbe la capacità attuale di 11.286 posti a più di 20.000. L'UEFA ha già concesso una licenza preliminare allo stadio, ma un'ispezione del team UEFA per l'ispezione degli stadi e le operazioni commerciali avrà luogo il mese prossimo per verificare i miglioramenti richiesti. Il comitato per la pianificazione del consiglio di Bournemouth, Christchurch e Poole dovrebbe discutere la proposta venerdì, con particolare focus sulla demolizione e sostituzione del South Stand. La riunione, originariamente prevista per l'11 maggio, è stata rinviata, suscitando preoccupazione per possibili ulteriori ritardi.

Bournemouth, cosa manca per l'idoneità UEFA

Il Bournemouth non deve aumentare la capacità per soddisfare i requisiti UEFA. Il Bodø/Glimt, per esempio, ha partecipato alla Champions League questa stagione con uno stadio da 8.000 spettatori. Alle cherries sono necessari miglioramenti infrastrutturali per ottenere la corretta classificazione UEFA.

I lavori previsti questa estate includono la creazione di un impianto permanente per le trasmissioni esterne, l'installazione di nuove recinzioni perimetrali e tornelli, e la risistemazione del campo. Il club aveva intenzione di aggiungere circa 1.500 posti riempiendo gli spazi vuoti in tutti e quattro gli angoli, ma la cifra è stata ridotta a 800, con solo gli angoli nord-ovest e sud-est da completare.

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Qualificazione in Europa centrata, Champions ancora possibile

Il Bournemouth ha già garantito almeno un posto in Europa League. Ha anche una possibilità per la Champions League: se finisce 6° e l'Aston Villa vince l'Europa League contro il Friburgo e allora si qualificherebbe per la Champions League. Il Bournemouth si garantirà il sesto posto se eviterà la sconfitta contro il Nottingham Forest oppure se il Brighton non batterà il Manchester United.

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