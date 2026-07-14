La prima semifinale della Coppa del Mondo si terrà domani, 14 luglio, alle 21:00. Ad affrontarsi saranno la Francia, grande favorita per la vittoria finale, e la Spagna di Luis de la Fuente, che sta dando grande continuità dopo la vittoria dell'Europeo disputato in Germania e vinto. Chi vincerà la partita, affronterà in finale, che si terrà il 19 luglio, la vincente di Inghilterra-Argentina.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per vedere la partita in diretta TV e streaming, con i dettagli sui canali di trasmissione, le piattaforme disponibili e le migliori soluzioni per seguire il risultato in tempo reale. Inoltre, nella tabella riportata di seguito, scoprirete come accedere gratuitamente a numerosi eventi sportivi in streaming tramite gli appositi link dedicati.

Calcio nazionale e internazionale in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitu Palinsesto live disponibile Consulta Vincitu

Gli operatori autorizzati indicati propongono nei propri palinsesti eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale. L'accesso ai servizi e regolato dai termini e condizioni del singolo operatore.

Dove vedere Francia-Spagna in diretta TV e streaming ufficiale

Dove vedere Germania-Curaçao Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Dazn Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Dazn Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Il momento di forma della Francia

Il momento della Spagna

Chi vuole seguire Francia-Spagna potrà farlo in esclusiva attraverso, che trasmetterà l'incontro sia in diretta streaming sia sui dispositivi compatibili con il servizio. La gara sarà visibile tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati. Per i tifosi alla ricerca di informazioni sulla copertura televisiva e online dell'evento, Dazn rappresenta il punto di riferimento per seguire la sfida del Gruppo F in tempo reale.Laha disputato un cammino fin qui perfetto: non è mai stata sul punto di essere eliminata e ha, partita dopo partita, dando grandi manifestazioni di forza. Anche contro il, in cui la partita è stata più bloccata, la squadra transalpina ha retto sotto il punto di vista mentale una partita per certi versi anche molto nervosa. Qualitativamente, poi, ci sono i calciatori più forti del mondo.è pronto a prendersi le copertine di questo, che potrebbe vederloper il secondo anno di fila.

La Spagna, invece, ha avuto un percorso più graduale. Nei gironi non ha espresso il suo calcio alla perfezione, anzi, ma ha comunque fatto ciò che era necessario per superare il girone, senza mai perdere neanche una partita. Tutti si aspettavano super prestazioni da parte degli attaccanti, soprattutto Nico Williams e Lamine Yamal, ma è la difesa ad essere un grande punto di forza di questa rappresentativa. La Spagna, infatti, ha subito soltanto un gol in questa edizione dei mondiali, nell'ultimo match contro il Belgio vinto per 2-1.

Le probabili formazioni di Francia-Spagna

giocano un calcio molto offensivo: scendono in campo, infatti, con lo stesso modulo. Sarà il 4-2-3-1 a essere lo schema utilizzato per entrambe le rappresentative. La batteria offensiva francese è composta da Dembele, Olise e Doue, che agiranno alle spalle di Kylian. La Spagna invece ha come suo riferimento in attacco, fin qui protagonista di un'ottima edizione. L'attaccante sarà coadiuvato da Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena.

FRANCIA (4-2-3-1) - Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe. All. Deschamps

SPAGNA (4-2-3-1) - Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cuccurella; Pedri, Rodri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. De La Fuente

Cosa aspettarsi dalla partita

La partita è probabilmente tra le più avvincenti di questa Coppa del Mondo. Infatti, Spagna e Francia sono due delle squadre più forti del mondo non solo per quanto dimostrato fin qui, ma già dall'inizio si presentavano come le principali candidate per arrivare fino e alla fine. Dato il grande potenziale offensivo, ci aspetta una partita piena di gol e colpi di magia, dato che in campo ci saranno i calciatori più forti del mondo.

Francia-Spagna sarà visibile in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

SCOPRI COME GUARDARE I PIÙ IMPORTANTI EVENTI SPORTIVI GRATUITAMENTE SU BET365

GUARDA LO SPORT IN DIRETTA TV E STREAMING LIVE SU GOLDBET

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL PALINSESTO DI LOTTOMATICA E GUARDARE LA SFIDA GRATUITAMENTE

IMPORTANTI EVENTI SPORTIVI SARANNO VISIBILI ANCHE SU VINCITU: SEGUI LA PARTITA SEENZA PERDERE NEMMENO UN MINUTO

E ALLORA, CHE ASPETTI? REGISTRATI A SISAL E GUARDA IL MEGLIO DEL PALINSESTO