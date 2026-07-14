L'Argentina si sta preparando per la grande sfida: la semifinale contro l'Inghilterra. Una partita carica di storia e significato. A suonare la carica ci ha pensato il centrocampista Alexis Mac Allister, giocatore in forza al Liverpool.

Mac Allister presenta la semifinale Inghilterra-Argentina

Si avvicina il grande giorno: quello di Inghilterra-Argentina, che si gioca domani. Si tratta di, e non solo perché chi vince andrà a giocarsi la finale contro una tra. Le due big europee giocano oggi. Il match riporta indietro, a quaranta anni fa, ale alla mano de Dios di. Ma anche alle Falklands e alla guerra del 1982. Ci ha provato Scaloni , l'allenatore dell', a dire che si tratta solamente di una partita di calcio, nel tentativo di evitare che la tensione salisse troppo. Un tentativo coronato da non particolare successo.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 4 SETTEMBRE: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il terzo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Argentina e Venezuela allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​4 settembre 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Non usa mezzi termini Mac Allister nel presentare la sfida di domani sera ad Atlanta: "Questa partita significa tantissimo perché è una semifinale di Coppa del Mondo. Vogliamo giocarla e conquistare la finale". Il centrocampista, però, conosce molto bene i giocatori avversari e il loro valore: "Hanno giocatori di altissimo livello e sono abituati a disputare grandi partite. Aver già giocato una semifinale mondiale può essere un vantaggio ma non garantisce nulla".

Speaking to Jamie Redknapp back in May, Argentina's Alexis Mac Allister didn't give England a CHANCE at the World Cup! 👀🏆 pic.twitter.com/moZZyMU6dR — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 14, 2026

L'argentino ha poi dedicato un pensiero a Maradona, sempre nei ricordi e nei cuori degli argentini soprattutto se si parla di Inghilterra: "È impossibile ispirarsi a ciò che ha fatto Diego, forse soltanto Messi può riuscirci. In questi giorni sui social sono tornati tanti video del 1986 e ci aiutano a ricordare quello che ha rappresentato per il nostro Paese. Speriamo di fare qualcosa di simile". E infine ci ha tenuto a ribadire quale sia la filosofia di gioco dell'Albiceleste: "Non ci piace stare senza il pallone e non ci sentiamo a nostro agio quando non lo abbiamo. Giochiamo sempre nello stesso modo e speriamo di riuscire a imporre il nostro calcio anche contro l'Inghilterra" .