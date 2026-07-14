Il centrocampista dell'Albiceleste ha presentato la sfida citando anche la storica partita del torneo del 1986 con Maradona.
Argentina, super festa negli spogliatoi con la dedica per Maradona
L'Argentina si sta preparando per la grande sfida: la semifinale contro l'Inghilterra. Una partita carica di storia e significato. A suonare la carica ci ha pensato il centrocampista Alexis Mac Allister, giocatore in forza al Liverpool.
Mac Allister presenta la semifinale Inghilterra-ArgentinaSi avvicina il grande giorno: quello di Inghilterra-Argentina, che si gioca domani. Si tratta di una delle partite più affascinanti del Mondiale, e non solo perché chi vince andrà a giocarsi la finale contro una tra Francia e Spagna. Le due big europee giocano oggi. Il match riporta indietro, a quaranta anni fa, al Mondiale del Messico e alla mano de Dios di Maradona. Ma anche alle Falklands e alla guerra del 1982. Ci ha provato Scaloni, l'allenatore dell'Albiceleste, a dire che si tratta solamente di una partita di calcio, nel tentativo di evitare che la tensione salisse troppo. Un tentativo coronato da non particolare successo.
Non usa mezzi termini Mac Allister nel presentare la sfida di domani sera ad Atlanta: "Questa partita significa tantissimo perché è una semifinale di Coppa del Mondo. Vogliamo giocarla e conquistare la finale". Il centrocampista, però, conosce molto bene i giocatori avversari e il loro valore: "Hanno giocatori di altissimo livello e sono abituati a disputare grandi partite. Aver già giocato una semifinale mondiale può essere un vantaggio ma non garantisce nulla".
Speaking to Jamie Redknapp back in May, Argentina's Alexis Mac Allister didn't give England a CHANCE at the World Cup! 👀🏆 pic.twitter.com/moZZyMU6dR— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 14, 2026
L'argentino ha poi dedicato un pensiero a Maradona, sempre nei ricordi e nei cuori degli argentini soprattutto se si parla di Inghilterra: "È impossibile ispirarsi a ciò che ha fatto Diego, forse soltanto Messi può riuscirci. In questi giorni sui social sono tornati tanti video del 1986 e ci aiutano a ricordare quello che ha rappresentato per il nostro Paese. Speriamo di fare qualcosa di simile". E infine ci ha tenuto a ribadire quale sia la filosofia di gioco dell'Albiceleste: "Non ci piace stare senza il pallone e non ci sentiamo a nostro agio quando non lo abbiamo. Giochiamo sempre nello stesso modo e speriamo di riuscire a imporre il nostro calcio anche contro l'Inghilterra" .
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