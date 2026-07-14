La Spagna è la prima finalista del Mondiale. Le Furie Rosse superano con un netto 2-0 la Francia e conquistano con pieno merito il pass per l'ultimo atto della competizione, al termine di una semifinale gestita con grande maturità e praticamente mai in discussione.

A decidere l'incontro sono stati il rigore trasformato da Mikel Oyarzabal al 22' e il raddoppio di Pedro Porro al 58', reti che hanno premiato una squadra capace di controllare il ritmo della gara dall'inizio alla fine, concedendo pochissimo a una Francia apparsa insolitamente spenta.

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Oyarzabal sblocca la gara, Porro chiude i conti

La Spagna ha preso subito il controllo del possesso e della manovra, trovando il vantaggio al

grazie al calcio di rigore realizzato con freddezza da

.

La Francia ha provato a reagire, ma ha faticato enormemente a creare occasioni realmente pericolose. Pur chiudendo con lo stesso numero di tiri degli avversari (10 a 10), i Bleus non sono mai riusciti a impensierire seriamente la retroguardia spagnola.

Nella ripresa è arrivato il colpo del definitivo ko: al 58' Pedro Porro ha firmato il 2-0, mettendo in discesa la qualificazione e permettendo alla Spagna di amministrare il vantaggio senza particolari affanni fino al triplice fischio.

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Numeri che confermano il dominio spagnolo

Le statistiche raccontano perfettamente l'andamento dell'incontro. La Spagna ha chiuso con il

, ma soprattutto ha costruito le occasioni migliori, facendo registrare

contro appena

della Francia.

Anche il dato relativo alle grandi occasioni è emblematico: tre per la Spagna, nessuna per i francesi, che pur battendo sette calci d'angolo non sono praticamente mai riusciti a rendersi davvero pericolosi.

Il portiere spagnolo non è stato costretto a effettuare alcun intervento decisivo, mentre l'estremo difensore della Francia ha evitato un passivo ancora più pesante con tre parate.

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La Spagna sogna il titolo mondiale

Con questa vittoria la Spagna raggiunge la

, confermando tutto il proprio valore dopo un percorso di altissimo livello. La squadra ha dato ancora una volta prova di solidità, qualità tecnica e grande organizzazione tattica, controllando la semifinale con autorevolezza e senza concedere possibilità di rimonta ai francesi.

Ora le Furie Rosse attendono di conoscere il nome dell'avversaria che contenderà loro il titolo mondiale: sarà l'Inghilterra di Kane o l'Argentina di Messi? Dopo una prestazione così convincente, la Spagna si presenterà all'ultimo appuntamento del torneo con grande fiducia e con la concreta ambizione di riportare a casa la Coppa del Mondo.

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