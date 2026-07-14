Dopo alcuni giorni la polemica per la squalifica revocata all'attaccante del Monaco non si è ancora spenta.
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Questo Mondiale, vada come vada, sarà ricordato per le molte polemiche che ha suscitato dentro e fuori dal campo. Tra questioni politiche e regole nuove che hanno lasciato i tifosi molto scettici, uno dei tanti episodi ad aver creato grande dibattito è stata la squalifica revocata all'attaccante degli Stati Uniti, Folarin Balogun. Il centravanti del Monaco non avrebbe dovuto prendere parte alla sfida contro il Belgio ma "qualcuno" ha voluto la sua presenza in campo. Proprio il numero 20 degli States è tornato sull'episodio controverso.
Stati Uniti, Balogun contento a metà dopo la revoca della squalificaA distanza di giorni la polemica sul rosso sospeso a Folarin Balogun non si è ancora spenta. Lo statunitense avrebbe dovuto saltare gli ottavi di finale dei Mondiali contro il Belgio dopo l’espulsione rimediata nel turno precedente, ma grazie all'intervento di Donald Trump la sanzione è stata bloccata dando così inizio ad un caso internazionale, finito addirittura al Parlamento europeo per la sua gravità. L'attaccante statunitense, ad ogni modo, è poi sceso in caso nella sfida contro la squadra di Rudi Garcia ma la partita ha visto quest'ultima trionfare con un dominate 4-1.
Folarin Balogun tells CBS Mornings what was going through his mind when he received a red card at the U.S. men’s #WorldCup game against Bosnia and Herzegovina: “I was definitely in shock.”— CBS Mornings (@CBSMornings) July 14, 2026
He said he was “happy to be back on the team” after President Trump spoke to FIFA… pic.twitter.com/zY6Y46Tmjc
Proprio l'attaccante del Monaco ha voluto parlare di quell'episodio in un'intervista rilasciata al programma mattutino della CBS, raccontando anche dell'impatto che ha avuto su di lui e sui suoi compagni: "Quando ho preso il rosso ero completamente sotto shock, penso che si potesse vedere la mia reazione, ma ho accettato la decisione - inizia Balogun - La mia reazione iniziale era di gioia per essere tornato in squadra, ma quando ho iniziato a riflettere ho capito che avrebbe suscitato molte polemiche".
Subito dopo la notizia della squalifica revocata la squadra di Pochettino è finita in un mare di polemiche che hanno condizionato e non poco la mentalità di Balogun e compagni. Come infatti ha dichiarato il numero 20: "Riuscivo a percepire il nervosismo nei miei compagni di squadra perché è una cosa davvero unica. Era difficile concentrarmi, c'erano molte distrazioni esterne", conclude l'attaccante.
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