Questo Mondiale, vada come vada, sarà ricordato per le molte polemiche che ha suscitato dentro e fuori dal campo. Tra questioni politiche e regole nuove che hanno lasciato i tifosi molto scettici, uno dei tanti episodi ad aver creato grande dibattito è stata la squalifica revocata all'attaccante degli Stati Uniti, Folarin Balogun. Il centravanti del Monaco non avrebbe dovuto prendere parte alla sfida contro il Belgio ma "qualcuno" ha voluto la sua presenza in campo. Proprio il numero 20 degli States è tornato sull'episodio controverso.

Stati Uniti, Balogun contento a metà dopo la revoca della squalifica

Folarin Balogun tells CBS Mornings what was going through his mind when he received a red card at the U.S. men’s #WorldCup game against Bosnia and Herzegovina: “I was definitely in shock.”



He said he was “happy to be back on the team” after President Trump spoke to FIFA… pic.twitter.com/zY6Y46Tmjc — CBS Mornings (@CBSMornings) July 14, 2026

A distanza di giorni la polemica sul rosso sospeso a Folarin Balogun non si è ancora spenta. Lo statunitense avrebbe dovuto saltare gli ottavi di finale dei Mondiali contro ildopo l’espulsione rimediata nel turno precedente, ma grazie all'intervento di Donaldla sanzione è stata bloccata dando così inizio ad un caso internazionale, finito addirittura al Parlamento europeo per la sua gravità. L'attaccante statunitense, ad ogni modo, è poi sceso in caso nella sfida contro la squadra di Rudima la partita ha visto quest'ultima trionfare con un dominate 4-1.

Proprio l'attaccante del Monaco ha voluto parlare di quell'episodio in un'intervista rilasciata al programma mattutino della CBS, raccontando anche dell'impatto che ha avuto su di lui e sui suoi compagni: "Quando ho preso il rosso ero completamente sotto shock, penso che si potesse vedere la mia reazione, ma ho accettato la decisione - inizia Balogun - La mia reazione iniziale era di gioia per essere tornato in squadra, ma quando ho iniziato a riflettere ho capito che avrebbe suscitato molte polemiche".

BRUGES, BELGIO - 18 SETTEMBRE: Folarin Balogun dell'AS Monaco combatte per la palla con Brandon Mechele del Club Brugge durante la partita MD1 della UEFA Champions League 2025/26 League Phase tra il Club Brugge KV e l'AS Monaco al Jan Breydelstadion il 18 settembre 2025 a Bruges, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Subito dopo la notizia della squalifica revocata la squadra di Pochettino è finita in un mare di polemiche che hanno condizionato e non poco la mentalità di Balogun e compagni. Come infatti ha dichiarato il numero 20: "Riuscivo a percepire il nervosismo nei miei compagni di squadra perché è una cosa davvero unica. Era difficile concentrarmi, c'erano molte distrazioni esterne", conclude l'attaccante.