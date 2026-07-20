Per molti tifosi il nome di Diego Pugno è ancora poco conosciuto, ma alla Continassa viene considerato da tempo uno dei prospetti offensivi più interessanti usciti dal vivaio bianconero negli ultimi anni. Per questo motivo la Juventus ha deciso di accompagnarne la crescita con un'esperienza all'estero, scegliendo una destinazione che rappresenta quasi un'università del calcio giovanile: l'Ajax.

Il club olandese ha infatti raggiunto un accordo con i bianconeri per il trasferimento in prestito dell'attaccante classe 2006, inserendo anche un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo. Pugno entrerà a far parte dello Jong Ajax, la seconda squadra dei Lancieri, dove avrà la possibilità di giocare con continuità in un campionato molto competitivo e storicamente ricco di giovani talenti. Per la Juventus non si tratta di una semplice cessione, ma di un investimento sul futuro di un calciatore che il club continua a seguire con grande attenzione.

Chi è Diego Pugno: dagli inizi al debutto in Serie A

Nato il 7 luglio 2006 a Borgaro Torinese, Diego Pugno ha iniziato il proprio percorso calcistico nelle giovanili del Torino prima di trasferirsi al Borgaro Nobis. Nell'estate del 2021 è arrivata la chiamata della Juventus, che lo ha inserito nel proprio settore giovanile intuendone le qualità tecniche e realizzative. Alto 1,74 metri, è un attaccante moderno: può giocare dama ama muoversi su tutto il fronte offensivo, attaccare la profondità e partecipare alla manovra.

VINOVO, ITALIA - 28 FEBBRAIO: Diego Pugno della Juventus Under 20 supera il contrasto di Antoni Franke del Cagliari Under 20 durante la partita del campionato Primavera 1 tra Juventus Under 20 e Cagliari Under 20, disputata il 28 febbraio 2026 presso il Juventus Center di Vinovo, in Italia. (Foto di Chris Ricco - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images).

Nel settembre 2023 ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus, mentre nel dicembre 2024 ha vissuto uno dei momenti più importanti della sua giovane carriera, esordendo in Serie A contro il Lecce. Nell'ultima stagione ha alternato Primavera e Next Gen, totalizzando 9 presenze e 2 reti con la seconda squadra bianconera, confermando un percorso di crescita costante che ha attirato l'interesse dell'Ajax.

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L'Ajax, Lorenzo Lucca e una scelta pensata per crescere

Quello di Pugno non è il primo viaggio di un giovane attaccante italiano verso Amsterdam. Nell'estate del 2022 anche Lorenzo Lucca lasciò il Pisa per approdare all'Ajax, scegliendo il club olandese come tappa del proprio percorso professionale. Le due operazioni nascono in contesti differenti e riguardano giocatori con esperienze diverse, ma hanno un denominatore comune: affidarsi a una società che da decenni costruisce la propria identità sulla

Non è un caso che tanti talenti internazionali abbiano mosso proprio ad Amsterdam gli ultimi passi prima di affermarsi ai massimi livelli. La Juventus spera che questa esperienza consenta anche a Pugno di migliorare sotto il profilo tecnico, tattico e caratteriale, accumulando minuti e responsabilità in un ambiente che tradizionalmente concede spazio ai ragazzi. Se il percorso dovesse confermare le aspettative, il club bianconero potrebbe ritrovarsi tra le mani un attaccante molto più maturo al termine dell'avventura nei Paesi Bassi.