La stagione 2025-25 della Juventus è stata estremamente deludente. Il cambio di guida tecnica ha prodotto degli effetti durante i primi mesi, salvo arrestarsi in maniera graduale da marzo in poi. Così, a fine annata, i bianconeri si sono trovati esclusi dalla Champions League dopo 15 anni (escludendo la penalizzazione della stagione 2022-23). Luciano Spalletti ha portato tante novità sul piano del gioco e ha disputato alcune partite in maniera fenomenale come il ritorno contro il Napoli o le vittorie su Cremonese e Parma.

Tuttavia, complice anche una rosa non perfettamente aderente alle sue idee, il risultato finale non ha avuto gli esiti sperati. Carnevali, sostituto di Comolli nei ruoli di AD e DG, è arrivato assieme a Massara (nuovo CFO) per rinforzare l'organigramma bianconero e renderlo più favorevole a Luciano Spalletti. Inoltre, anche sul mercato ci si sta muovendo, in attesa di cesisoni importanti, sono arrivati Ekhator e Celik. La stagione della Juventus inizierà domani in un'amichevole contro il Basilea, perciò sono arrivate le prime parole del tecnico juventino sulla passata e sulla prossima stagione.

La prima conferenza stampa di Spalletti nella stagione '26-'27

TORINO, ITALIA - 13 LUGLIO: L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti durante una sessione di allenamento della Juventus FC presso il JTC, il 13 luglio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Luciano Spalletti ha esordito la conferenza stampa ricordando la perdita di Silvio Baldini e solo in un secondo momento ha iniziato a rispondere alle domande dei giornalisti. Il tecnico di Certaldo ha così parlato dei suoi ragazzi e del finale di stagione: "In questi giorni ho ritrovato una squadra cha ha cognizione di cosa non è andato bene la scorsa stagione, ma soprattutto che sa cosa vogliamo ottenere in quella che verrà. Io in primis avrei dovuto allenare meglio questi giocatori. Dobbiamo sfruttare al massimo questi giorni per iniziare il nostro percorso. Vogliamo e dobbiamo fare di meglio rispetto all'anno scorso: l'obiettivo per la prossima stagione è tornare in Champions League ed essere competitivi per le zone alte della Serie A".

👨🏻‍🦲🗣 Luciano #Spalletti in conferenza stampa: “Vlahovic? Ho fatto le mie valutazioni tecniche, quello era il recinto della mia competenza. Lui sa come la penso. I direttori hanno le porte aperte, ma per entrare bisogna citofonare.” — Juventus Reborn (@Juventus_Reborn) July 17, 2026

Inoltre, Spalletti si è concentrato sui giocatori a disposizione e quelli che verranno: "Tutti sappiamo che questa rosa ha delle lacune da colmare col calciomercato. I tempi sono stretti per il Mondiale, ma noi abbiamo già iniziato a muoverci nella direzione giusta. Ci sarà anche una valutazione dei rientranti dal prestito. Mi fido di Massara e Carnevali che so essere molto capaci e con cui ho un rapporto di stima e rispetto da anni. Già Celik è un ottimo calciatore per la sua affidabilità ed Ekhator ha un grande potenziale per diventare una punta di tutto rispetto, ma è ancora giovane e deve proseguire nella crescita. Vlahovic? Io ho fatto il mio, gli aspetti economici non sono di mia competenza. Se vorrà riparlarne, le nostre porte sono sempre aperte".