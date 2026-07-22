Yann Bisseck aspira ancora a grandi traguardi con la maglia dell'Inter indosso. Pronto a giocare la quarta stagione in nerazzuro, Bisseck punta la titolarità.
Bagno di folla nerazzurra! Fuochi d'artificio e cori in Duomo per la festa ufficiale dell'Inter campione d'Italia
L'Inter tra un mese esatto darà il via alla stagione di Serie A 2026-2027. I Campioni d'Italia, come da tradizione, saranno i primi a scendere in campo con il Tricolore sul petto e tanta voglia di difenderlo. Attualmente in ritiro estivo, i nerazzurri contano ancora di poter rafforzare l'organico a disposizione di Chivu. Fin qui, però, il mercato ha regalato molte più delusioni che certezze.
Inter, senti Bisseck: "Sarò titolare e vinciamo un altro Scudetto"Al netto delle difficoltà nella finestra estiva dei trasferimenti, i calciatori dell'Inter non sembrano spaventati e intendono rilanciare le rispettive ambizioni. Yann Bisseck è senza dubbio tra costoro. Difensore centrale classe 2000, il tedesco punta un minutaggio che lo renda sempre più protagonista ed insostituibile. Intervistato da Sportmediaset, riportiamo di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: "Voglio soltanto giocare, conquistare la fiducia dell'allenatore e dare tutto quello che posso in campo, mostrando le mie qualità. Arrivato alla quarta stagione, so di star percorrendo la giusta strada".
Come detto, però, l'obiettivo del centrale dell'Inter è quello di trovare il campo con continuità maggiore. Sul tema si è espresso così: "Voglio fare come l'anno scorso, essendo titolare e risultando un giocatore importante per la mia squadra. Lavorerò ancora su questa strada". Sono state 35 le partite giocate la scorsa stagione da Bisseck tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. 3, invece, le reti messe a referto, tutte in campionato.
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