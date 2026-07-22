L'Inter tra un mese esatto darà il via alla stagione di Serie A 2026-2027. I Campioni d'Italia, come da tradizione, saranno i primi a scendere in campo con il Tricolore sul petto e tanta voglia di difenderlo. Attualmente in ritiro estivo, i nerazzurri contano ancora di poter rafforzare l'organico a disposizione di Chivu. Fin qui, però, il mercato ha regalato molte più delusioni che certezze.

Inter, senti Bisseck: "Sarò titolare e vinciamo un altro Scudetto"

Al netto dellenella finestra estiva dei trasferimenti, i calciatori dell'Inter non sembrano spaventati e intendono rilanciare le rispettive ambizioni. Yann Bisseck è senza dubbio tra costoro. Difensore centrale classe 2000, il tedesco punta un minutaggio che lo renda sempre piùed insostituibile. Intervistato da Sportmediaset, riportiamo di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: "Voglio soltanto giocare, conquistare la fiducia dell'allenatore e dare tutto quello che posso in campo,. Arrivato alla quarta stagione,".

DONAUESCHINGEN, GERMANIA - 22 LUGLIO: Yann Aurel Bisseck dell'FC Internazionale in azione durante l'amichevole di pre-season tra FC Internazionale e SV Aasen presso il centro di allenamento SV Aasen il 22 luglio 2026 a Donaueschingen, Germania. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Come detto, però, l'obiettivo del centrale dell'Inter è quello di trovare il campo con continuità maggiore. Sul tema si è espresso così: "Voglio fare come l'anno scorso, essendo titolare e risultando un giocatore importante per la mia squadra. Lavorerò ancora su questa strada". Sono state 35 le partite giocate la scorsa stagione da Bisseck tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. 3, invece, le reti messe a referto, tutte in campionato.

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La squadra, pur non avendo ancora prelevato un nome che aumenti l'entusiasmo e catturi l'attenzione mediatica, rimane molto forte. Bisseck, a tal proposito, ha confermato buonissime sensazioni: ", anche nei momenti in cui non si riesce a vincere. Di squadre importanti ce ne sono tante e non si parli solo di Napoli". E proseguendo: "Non abbiamo bisogno di guardare l'andamento delle altre se rimaniamo concentrati su noi stessi.".