Il Bologna fissa il prezzo per John Lucumí. Juventus e Inter si sfidano per il difensore colombiano, ma attenzione all'inserimento del Besiktas di Italiano
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L'uomo copertina del calciomercato in uscita del Bologna è senza dubbio Jhon Lucumí. Il centrale difensivo ha espresso chiaramente la sua ferma volontà di lasciare il club emiliano per tentare il definitivo salto di qualità. La dirigenza felsinea, esattamente un anno fa, ha fatto una precisa promessa al talento colombiano e quindi lo lascerà partire di fronte alla giusta offerta, senza opporre alcuna resistenza. La clausola rescissoria da 28 milioni di euro è ormai scaduta, ma secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Resto del Carlino, i rossoblù sperano di incassare comunque una cifra molto simile, aggirandosi intorno ai 25 milioni di euro tra parte fissa e sostanziosi bonus. Nel frattempo, la Juventus continua a rimanere attentamente alla finestra per monitorare la situazione del giocatore.
Derby d'Italia e sirene inglesiIn Italia, però, si profila all'orizzonte l'ennesimo infuocato derby d'Italia di mercato per assicurarsi un difensore di primissima fascia. Sul possente colombiano, oltre ai bianconeri, piomba con prepotenza anche l'Inter, che ha già comunicato alla dirigenza del Bologna il proprio totale gradimento per il giocatore. Gli interessi, tuttavia, non si fermano solamente ai confini della Serie A. Dall'Inghilterra, infatti, arrivano voci insistenti di un forte interessamento da parte di corazzate del calibro di Manchester United e Chelsea. Nonostante le lusinghe britanniche, il centrale colombiano preferirebbe restare nel nostro campionato ed è pronto ad accettare immediatamente un'offerta alla portata delle casse di Inter e Juve, accontentandosi di un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione.
Il retroscena e l'insidia turcaQuesta cifra richiesta dal ragazzo risulta sicuramente inferiore al ricchissimo stipendio che gli offriva il Sunderland solamente un anno fa. Il giocatore, però, farebbe letteralmente di tutto pur di approdare in una big italiana ambiziosa e che giochi con continuità le coppe europee nella prossima annata. L'intreccio di mercato nasconde però un'ulteriore insidia internazionale da non sottovalutare. Attenzione agli sviluppi legati al Besiktas di Vincenzo Italiano. L'ex allenatore di Lucumí, che ora siede saldamente sulla panchina della formazione turca, conosce a memoria le straordinarie qualità del difensore ed è tornato a sondare il terreno proprio nelle ultime ore per tentare il clamoroso colpo a sorpresa.
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