L'uomo copertina del calciomercato in uscita del Bologna è senza dubbio Jhon Lucumí. Il centrale difensivo ha espresso chiaramente la sua ferma volontà di lasciare il club emiliano per tentare il definitivo salto di qualità. La dirigenza felsinea, esattamente un anno fa, ha fatto una precisa promessa al talento colombiano e quindi lo lascerà partire di fronte alla giusta offerta, senza opporre alcuna resistenza. La clausola rescissoria da 28 milioni di euro è ormai scaduta, ma secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Resto del Carlino, i rossoblù sperano di incassare comunque una cifra molto simile, aggirandosi intorno ai 25 milioni di euro tra parte fissa e sostanziosi bonus. Nel frattempo, la Juventus continua a rimanere attentamente alla finestra per monitorare la situazione del giocatore.

Derby d'Italia e sirene inglesi

In Italia, però, si profila all'orizzonte l'ennesimo infuocatodi mercato per assicurarsi un difensore di primissima fascia. Sul possente colombiano, oltre ai bianconeri, piomba con prepotenza anche, che ha già comunicato alla dirigenza delil proprio totaleper il giocatore. Gli interessi, tuttavia, non si fermano solamente ai confini della, infatti, arrivano voci insistenti di un forte interessamento da parte di corazzate del calibro di. Nonostante le lusinghe britanniche, il centrale colombiano preferirebbe restare nel nostro campionato ed è pronto ad accettare immediatamentealla portata delle casse di, accontentandosi di un ingaggio dadi euro netti a stagione.

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 22 DICEMBRE: Jhon Lucumi del Bologna contende il pallone a David Neres del SSC Napoli durante la finale di Supercoppa Italiana tra SSC Napoli e Bologna FC 1909 al King Saud University Stadium, il 22 dicembre 2025 a Riyad, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Il retroscena e l'insidia turca

Questa cifra richiesta dal ragazzo risulta sicuramente inferiore al ricchissimo stipendio che gli offriva ilsolamente un anno fa. Il giocatore, però, farebbe letteralmente di tutto pur di approdare in unaambiziosa e che giochi con continuità lenella prossima annata. L'intreccio di mercato nasconde però un'ulterioreinternazionale da non sottovalutare. Attenzione agli sviluppi legati aldi Vincenzo. L'ex allenatore di, che ora siede saldamente sulla panchina della formazione turca, conosce a memoria le straordinarie qualità deled è tornato a sondare il terreno proprio nelle ultime ore per tentare il clamorosoa sorpresa.