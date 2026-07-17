Dopo test che non ne hanno garantito la perfetta integrità fisica, Andrea Belotti non farà più parte del progetto del Cagliari.

Francesco Lovino
Torino FC v Udinese Calcio - Serie A

Il Gallo segna e si fa perdonare con l'Udinese, ma lo score nel derby tutto suo con i rigori è da record negativo

Andrea Belotti, dopo una sola stagione trascorsa in Sardegna con la maglia del Cagliari, si appresta a cambiare nuovamente squadra. L'ex attaccante del Torino è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti fisici che ne hanno confermato l'impossibilità a proseguire. Classe 1993, non si è mai totalmente ripreso dall'infortunio al crociato della scorsa stagione.

Belotti, addio al Cagliari: visite mediche non superate

È ufficialmente finita tra Andrea Belotti e il Cagliari. Il centravanti 32enne continua nella sua parabola discendente, non essendosi rilanciato nemmeno in maglia rossoblù. Con i cagliaritani ha giocato appena otto partite durante tutta la stagione in Serie A ed è andato a segno due volte. A pesare, stavolta, è stato il gravissimo infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro che lo ha reso indisponibile per diversi mesi. Belotti è rimasto ai box dal 27 settembre sino al 4 aprile, quanto si è rimesso agli ordini di Fabio Pisacane.
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CAGLIARI, ITALIA - 27 APRILE: Andrea Belotti del Cagliari in azione durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Atalanta BC allo Stadio Sant'Elia il 27 aprile 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

In realtà, nei gettoni collezionati, ha raccolto un minutaggio esiguo. E pensare che nelle ultime settimane si era parlato addirittura di un rinnovo contrattuale che, evidentemente, non ci sarà. È SkySport a rilanciare la notizia del mancato superamento dei test fisici a cui ogni calciatore si sottopone prima che inizi la propria stagione sportiva. Nel suo caso si è proceduto con maggiore oculatezza. L'articolazione lesa ha continuato a destare preoccupazioni e senza trasmettere alcuna sicurezza ai medici del Cagliari.

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Il club sardo, di conseguenza, ha annullato l'accordo decidendo di rinunciare al tesseramento del "Gallo". Si temono ricadute sul lungo periodo, soprattutto una volta che verranno alzati i carichi di lavoro. A tutti gli effetti ora, Belotti è entrato in regime di svincolo ed è un "parametro zero". Dopo sette stagioni intense e ricche di gol trascorse al Torino, Belotti ha smarrito la strada tra Roma, Fiorentina, Como e Benfica. Solo l'estate scorsa aveva scelto di intraprendere l'avventura in Sardegna, suo malgrado senza grandi risultati.

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