Dopo test che non ne hanno garantito la perfetta integrità fisica, Andrea Belotti non farà più parte del progetto del Cagliari.
Il Gallo segna e si fa perdonare con l'Udinese, ma lo score nel derby tutto suo con i rigori è da record negativo
Andrea Belotti, dopo una sola stagione trascorsa in Sardegna con la maglia del Cagliari, si appresta a cambiare nuovamente squadra. L'ex attaccante del Torino è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti fisici che ne hanno confermato l'impossibilità a proseguire. Classe 1993, non si è mai totalmente ripreso dall'infortunio al crociato della scorsa stagione.
Belotti, addio al Cagliari: visite mediche non superateÈ ufficialmente finita tra Andrea Belotti e il Cagliari. Il centravanti 32enne continua nella sua parabola discendente, non essendosi rilanciato nemmeno in maglia rossoblù. Con i cagliaritani ha giocato appena otto partite durante tutta la stagione in Serie A ed è andato a segno due volte. A pesare, stavolta, è stato il gravissimo infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro che lo ha reso indisponibile per diversi mesi. Belotti è rimasto ai box dal 27 settembre sino al 4 aprile, quanto si è rimesso agli ordini di Fabio Pisacane.
In realtà, nei gettoni collezionati, ha raccolto un minutaggio esiguo. E pensare che nelle ultime settimane si era parlato addirittura di un rinnovo contrattuale che, evidentemente, non ci sarà. È SkySport a rilanciare la notizia del mancato superamento dei test fisici a cui ogni calciatore si sottopone prima che inizi la propria stagione sportiva. Nel suo caso si è proceduto con maggiore oculatezza. L'articolazione lesa ha continuato a destare preoccupazioni e senza trasmettere alcuna sicurezza ai medici del Cagliari.
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