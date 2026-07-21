Ines Garcia, lady Yamal, sta convivendo con vessazioni continue che ne ledono dignità e immagine. La 21enne influencer aveva assicurato che non conoscesse Lamine quando era già un calciatore affermato e una star internazionale. Lo avrebbe conosciuto prima online, quindi di persona. I due giovanissimi, però, non riescono a godersi appieno la loro relazione a causa delle insinuazioni dei "leoni da tastiera".

Lo sfogo di Lady Yamal: "Smettete di umiliarmi"

Superata una certa soglia di sopportazione, Ines Garcia ha scelto i suoi profili social per frenare l'dei messaggi arrivati sotto i suoi ultimi post. Spagnola come Lamine, ha posato con il classe 2007 mentre festeggia il trionfo Mondiale . Una campagna d'odio e perfino razziale l'ha investita, costringendola ad erigere un muro: "Non avrei mai pensato che condividere qualcosa di così semplice si sarebbe trasformato in tutto questo. Sono ore che leggo i commenti e, anche se cerco di fare la forte,che sente, che piange, che sbaglia e che".

DORTMUND, GERMANIA - 11 DICEMBRE: Lamine Yamal del FC Barcellona osserva durante la partita della Fase a Gironi MD2 della UEFA Champions League 2024/25 tra Borussia Dortmund e FC Barcellona al BVB Stadion Dortmund l'11 dicembre 2024 a Dortmund, Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Insomma al di là del denaro e della notorietà, Ines si sente una ragazza come tante altre e non sopporta quelle che ritiene autentiche umiliazioni: "Capisco che non si possa stare simpatici a tutti. Capisco le critiche quando sono fatte con rispetto. Ma c'è una differenza enorme tra l'esprimere un'opinione e il dedicare del tempo a umiliare, insultare o augurare il peggio a qualcuno che nemmeno si conosce. Non sto facendo del male a nessuno. Non ho tolto niente a nessuno. Sto solo vivendo la mia vita. Vi chiedo, davvero, prima di scrivere un commento, di pensare che dall'altra parte dello schermo c'è una persona che ha anche una famiglia, degli amici, delle insicurezze e dei sentimenti. Non sapete quanto possano ferire le vostre parole".

La campagna d'odio rivolta ad Ines Garcia

A proposito delle accuse a cui fa chiaramente riferimento Ines Garcia ritroviamo commenti quali: "Solo tre settimane fa avevi una relazione", "Un mese fa avevi un altro fidanzato, che arpia opportunista". In merito al momento della premiazione, nel corso della quale Yamal la avrebbe trascurata: "Ti ha ignorato completamente", "Ti lascerà presto", "È pronto per la prossima". Infine, come detto sopra, anche delle offese di marca razzista: "Presto ti costringerà a indossare un velo come le donne della sua famiglia, sei patetica".