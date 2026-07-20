Nicolò Zaniolo si appresta a proseguire la sua avventura ad Udine. I bianconeri lo hanno accontentato in termini economici e il trequartista firmerà in serata.
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Nicolò Zaniolo giocherà ancora per conto dell'Udinese. Negli ultimi giorni si parlava di notevoli passi avanti nella trattativa. Adesso la negoziazione è giunta alle battute conclusive e il calciatore si prepara ad apporre la firma sul nuovo contratto.
Zaniolo-Udinese, accordo trovatoSul finire del mercato estivo 2025-2026, Zaniolo aveva trovato una base d'intesa con l'Udinese perché tornasse in Italia dopo l'esperienza negativa al Galatasaray. In Turchia il classe 1999 aveva visto il campo con pochissima continuità, collezionando appena quattro presenze in campionato. La voglia di tornare in Serie A in lui ha prevalso e l'Udinese lo accontentò con una promessa. Al termine di questa stagione, dopo il riscatto dal club turco, gli sarebbe stato consegnato un contratto adeguato e migliore.
Prelevato definitivamente dai turchi, il numero 10 continuava a pretendere una cifra importante per il rinnovo e la trattativa era parsa assai in salita. Nelle ultimissime ore, però, come conferma Gianluca di Marzio, le parti hanno trovato un accordo verbale. Il trequartista italiano dovrebbe firmare il nuovo contratto nelle prossime ore, probabilmente già in serata. Si è ormai giunti allo scambio di documenti e non sembrano esserci ulteriori intoppi che possano nuovamente rimettere in discussione l'esito dell'affare.
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