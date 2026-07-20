Nicolò Zaniolo giocherà ancora per conto dell'Udinese. Negli ultimi giorni si parlava di notevoli passi avanti nella trattativa. Adesso la negoziazione è giunta alle battute conclusive e il calciatore si prepara ad apporre la firma sul nuovo contratto.

Zaniolo-Udinese, accordo trovato

Sul finire del mercato estivo 2025-2026, Zaniolo aveva trovato una base d'intesa con l'Udinese perché tornasse in Italia dopo l'al Galatasaray. In Turchia il classe 1999 aveva visto il campo con pochissima continuità, collezionando appena quattro presenze in campionato. Ladi tornare in Serie A in lui ha prevalso e l'Udinese lo accontentò con una. Al termine di questa stagione, dopo il riscatto dal club turco, gli sarebbe stato consegnato un contratto adeguato e migliore.

UDINE, ITALIA - 02 MAGGIO: Nicolò Zaniolo dell'Udinese entra in campo per la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Torino FC allo Stadio Friuli il 02 maggio 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Prelevato definitivamente dai turchi, il numero 10 continuava a pretendere una cifra importante per il rinnovo e la trattativa era parsa assai in salita. Nelle ultimissime ore, però, come conferma Gianluca di Marzio, le parti hanno trovato un accordo verbale. Il trequartista italiano dovrebbe firmare il nuovo contratto nelle prossime ore, probabilmente già in serata. Si è ormai giunti allo scambio di documenti e non sembrano esserci ulteriori intoppi che possano nuovamente rimettere in discussione l'esito dell'affare.

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Alla fine, in Zaniolo, ha prevalso il desiderio di giocare in una piazza in cui è considerato davvero importante e non avverte le pressioni di una big assoluta del campionato.sono il bottino racimolato da Zaniolo nell'ultima stagione, durante la quale l'ex Roma e Atalanta ha dato anche garanzie sul piano atletico. Tra Serie A e Coppa Italia, difatti, ha collezionato 34 gettoni complessivi. Cresciuto tra Entella e primavera dell'Inter, il trequartista azzurro non ha mai brillato nelle sue esperienze all'estero tra Galatasaray e Aston Villa. Il suo meglio, fin qui, lo ha espresso nei primi due anni alla Roma, prima di perdersi tra parentesi poco fortunate.