Il fantasista italiano potrebbe continuare la sua avventura in Friuli dopo una stagione da protagonista. L'intesa tra Zaniolo e l'Udinese sarebbe ad un passo
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Nicolò Zaniolo e l'Udinese sono pronti a proseguire insieme. Dopo il riscatto dal Galatasaray e le discussioni sul nuovo ingaggio, il club friulano sarebbe molto vicino a trovare la soluzione definitiva per il fantasista italiano.
Zaniolo-Udinese: accordo in arrivo?Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Nicolò Zaniolo e l'Udinese sarebbero vicinissime a raggiungere un'intesa dopo settimane di confronti, nei quali il nodo principale era rappresentato dall'ingaggio del calciatore. Al momento del trasferimento dalla Turchia, arrivato nelle ultime ore del mercato estivo, come spiega Di Marzio, il contratto era stato definito rapidamente con la promessa di ridiscutere successivamente i termini economici, verso la conclusione della stagione. Nelle scorse settimane, l'Udinese aveva esercitato l'opzione di acquisto a suo favore per rendere definitivo il trasferimento del trequartista dal Galatasaray, a fronte di circa 5 milioni del riscatto più il 50% sulla futura rivendita, a cui vanno aggiunti i 3 milioni del prestito, facendo firmare al giocatore un contratto fino al 30 giugno 2029.
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Zaniolo, le cifre richieste e i club interessatiIl confronto economico tra le parti riguardava come detto l'ingaggio del giocatore che, stando a quanto riportato da diverse testate, ha sempre chiesto ben più dei 1,2 milioni a stagione pattuiti in estate, portando la richiesta a circa 3 milioni netti, in attesa di dettagli maggiori su quelle che saranno eventualmente le cifre definitive. L'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, aveva infatti chiarito nelle scorse settimane che la richiesta non era quella di replicare lo stipendio percepito in Turchia, ma di trovare una cifra più vicina al valore tecnico del calciatore e ai parametri dell'Udinese. Nel corso del mercato, tuttavia, il nome di Zaniolo era stato accostato anche ad altri club italiani interessati alla sua situazione, come Milan e Juventus, ma la volontà dell'Udinese è sempre stata quella di trattenerlo e costruire il progetto tecnico attorno alle sue qualità.
L'impatto di ZanioloL'annata in Friuli ha rappresentato un punto di rilancio per Zaniolo. Il classe 1999 ha chiuso il campionato con 32 presenze, condite da 5 gol e 5 assist in Serie A, aggiungendo anche una rete in Coppa Italia. Numeri che hanno convinto il club bianconero ad investire su di lui e a puntarci con forza. Il suo impatto è andato anche oltre le statistiche, garantendo fisicità, qualità negli ultimi metri e la capacità di incidere nelle partite più complicate. L'Udinese ha scelto di investire sulla sua continuità, affidandogli un ruolo centrale nel progetto futuro.
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