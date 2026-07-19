Nicolò Zaniolo e l'Udinese sono pronti a proseguire insieme. Dopo il riscatto dal Galatasaray e le discussioni sul nuovo ingaggio, il club friulano sarebbe molto vicino a trovare la soluzione definitiva per il fantasista italiano.

Zaniolo-Udinese: accordo in arrivo?

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Zaniolo, le cifre richieste e i club interessati

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio,e l'sarebbero vicinissime a raggiungere un'intesa dopo settimane di confronti, nei quali il nodo principale era rappresentatodel calciatore. Al momento del trasferimento dalla Turchia , arrivato nelle ultime ore del mercato estivo, come spiega Di Marzio, il contratto era stato definito rapidamente con la promessa di ridiscutere successivamente i, verso la conclusione della stagione. Nelle scorse settimane, l'Udinese aveva esercitato l'opzione di acquisto a suo favore per rendereil trasferimento del trequartista dal Galatasaray, a fronte di circadel riscatto più ilsulla futura rivendita, a cui vanno aggiunti idel prestito, facendo firmare al giocatore un contratto fino al 30 giugnoIl confronto economico tra le parti riguardava come detto l'ingaggio del giocatore che, stando a quanto riportato da diverse testate, ha sempre chiesto ben più deia stagione pattuiti in estate, portando la richiesta a circanetti, in attesa di dettagli maggiori su quelle che saranno eventualmente le cifre definitive. L'agente diaveva infatti chiarito nelle scorse settimane che la richiesta non era quella di replicare lo stipendio percepito in Turchia, ma di trovare una cifra più vicina aldel calciatore e ai parametri dell'Udinese. Nel corso del mercato, tuttavia, il nome di Zaniolo era stato accostato anche ad altri club italiani interessati alla sua situazione, come, ma la volontà dell'Udinese è sempre stata quella di trattenerlo e costruire il progetto tecnico attorno alle sue qualità.

MILANO, ITALIA - 11 APRILE: Luka Modric del Milan compete per la palla con Nicolo Zaniolo dell'Udinese Calcio durante la partita di Serie A tra AC Milan e Udinese Calcio allo stadio Giuseppe Meazza l'11 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce/AC Milan via Getty Images)

L'impatto di Zaniolo

L'annata in Friuli ha rappresentato un punto di rilancio per. Il classe 1999 ha chiuso il campionato con 32 presenze, condite dan Serie A, aggiungendo anche una rete in Coppa Italia. Numeri che hanno convinto il club bianconero ad investire su di lui e a puntarci con forza. Il suo impatto è andato anche oltre le statistiche, garantendonegli ultimi metri e la capacità di incidere nelle partite più complicate. L'Udinese ha scelto di investire sulla sua, affidandogli un ruolo centrale nel progetto futuro.