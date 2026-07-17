Dopo aver scritto pagini indelebili con il Liverpool, Mohamed Salah è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera. L'attaccante egiziano, svincolato al termine della sua avventura ad Anfield, è uno dei nomi più ambiti in ottica calciomercato e, nonostante le ricche offerte provenienti dal Medio Oriente, sembra intenzionato a continuare il suo percorso in Europa. A tal proposito, secondo la stampa Turca, il Besiktas avrebbe intensificato i contatti con l'attaccante per portalo in Turchia.

Salah ai dettagli con il Besiktas

Salah è stato uno degli idoli dei tifosi dei. Nel suo straordinario percorso con la maglia del Liverpool, Salah ha collezionato. L'egiziano si colloca aldel Club alle spalle di(346 gol) e(285 gol).

LIVERPOOL, INGHILTERRA – 24 maggio 2026: Mohamed Salah del Liverpool in azione durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford, disputata ad Anfield il 24 maggio 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Photo by Jack Thomas/Getty Images)

Il Besiktas avrebbe compiuto passi importanti per assicurarsi l'ex attaccante della Roma. Le parti, secondo quanto trapelato dalla stampa turca, starebbero lavorando soprattutto sulla durata del contratto, mentre dal punto di vista economico non ci dovrebbero essere intoppi. La squadra allenata da Vincenzo Italiano avrebbe messo sul piatto un ricco ingaggio da 12 milioni di euro, cifra che si avvicina notevolmente alle richieste del giocatore.

A confermare la trattativa ci sarebbe anche la presenza di alcuni legali di Momo Salah a Istanbul, dove sarebbero in corso gli ultimi incontri per definire l'affare. Nell'accordo potrebbe essere inserita una percentuale sui ricavi derivanti dalla vendita delle megliette che contribuirebbe a soddisfare maggiormente le richieste dell'egiziano.

🦅 "Mohamed Salah, Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor."



🗣️ Muhabirimiz Tayfun Akkaya, Beşiktaş transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. #beINSPORTS pic.twitter.com/2f6ZhxdN6r — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) July 17, 2026

L'Europa come priorità

Nonostante l'interesse reale di diversi club sauditi, la priorità di Salah è sempre stata quella di rimanere a giocare in Europa. Una scelta che conferma la volontà dell'egiziano di restare ancora protagonista nelle competizioni che lo hanno reso celebre anche dopo la conclusione della sua fantastica carriera ad Anfield.

LIVERPOOL, INGHILTERRA – 24 maggio 2026: Mohamed Salah del Liverpool reagisce sul terreno di gioco prima di essere sostituito durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford, disputata ad Anfield il 24 maggio 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Photo by Jack Thomas/Getty Images)

A rendere ancora più intrigante la scelta definitiva dell'egiziano sono state anche le dichiarazioni del suo agente. Infatti nei giorni precedenti, Ramy Abbas Issa, aveva rilasciato un commento sul futuro di Salah:"Non sappiamo ancora dove andrà a finire, non abbiamo nessuna fretta, insieme valuteremo il meglio per il giocatore".

Ora, però, il Besiktas è pronto ad affondare il colpo portandosi a casa uno degli esterni più talentuosi del panorama calcistico. Salvo clamorosi colpi di scena, Vincenzo Italiano dovrebbe avere il suo nuovo attaccante nei prossimi giorni.