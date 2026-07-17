La Juventus potrebbe perdere un pezzo pregiato a centrocampo per ragioni economiche: Khephren Thuram. La Roma è pronta a sfruttare l'occasione.
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La Roma non sta con le mani in mano. Incassato il clamoroso dietrofront da Zeki Celik, che ha deciso di trasferirsi alla Juventus, i giallorossi potrebbero replicare di conseguenza. Fin qui il mercato dei capitolini non ha vissuto ancora grosse fiammate, ma potrebbe accendersi guardando proprio in casa Juventus. Piace Khephren Thuram.
La Roma tenta lo sgarbo? Occhi su ThuramLa Juventus, chiusi Ekhator e Celik in entrata, non ha ancora piazzato alcun esubero sul mercato in uscita. Sono tanti i calciatori che, al prezzo giusto, potrebbero lasciare la Torino bianconera. Tra questi, a sorpresa, potrebbe esserci anche Khephren Thuram. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, Manu Koné interessa e non poco a diversi club di Premier League. Questi ultimi sono i soli che possono permettersi di sborsare circa 60 milioni di euro per arrivare al francese. Il Manchester United, nello specifico, guarda al venticinquenne giallorosso, mentre il Chelsea appare più defilato e valuta la situazione pronto ad inserirsi.
E così la Roma avrebbe valutato un possibile affondo per Thuram della Juventus. Classe 2001, l'ex Nizza è per caratteristiche il profilo ideale per sostituire Manu Koné. Come il connazionale, garantirebbe corsa e muscoli a centrocampo, oltre ad essere dotato di una buona tecnica di base. Difficile che si possa parlare di un vero e proprio piano di vendetta di Gian Piero Gasperini nei confronti di Frederic Massara, eppure lo sgarbo di Celik va ancora riassorbito.
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