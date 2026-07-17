La Roma non sta con le mani in mano. Incassato il clamoroso dietrofront da Zeki Celik, che ha deciso di trasferirsi alla Juventus, i giallorossi potrebbero replicare di conseguenza. Fin qui il mercato dei capitolini non ha vissuto ancora grosse fiammate, ma potrebbe accendersi guardando proprio in casa Juventus. Piace Khephren Thuram.

La Roma tenta lo sgarbo? Occhi su Thuram

La Juventus, chiusi Ekhator e Celik in entrata, non ha ancora piazzato alcunsul mercato in uscita. Sono tanti i calciatori che, al prezzo giusto, potrebbero lasciare la Torino bianconera. Tra questi, a sorpresa, potrebbe esserci anche Khephren Thuram. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, Manu Koné interessa e non poco a diversi club di. Questi ultimi sono i soli che possono permettersi di sborsare circadi euro per arrivare al francese. Il, nello specifico, guarda al venticinquenne giallorosso, mentre il Chelsea appare più defilato e valuta la situazione pronto ad inserirsi.

ROMA, ITALIA - 1 MARZO: Khephren Thuram della Juventus durante la partita di Serie A tra AS Roma e Juventus FC allo Stadio Olimpico il 1 marzo 2026 a Roma, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

E così la Roma avrebbe valutato un possibile affondo per Thuram della Juventus. Classe 2001, l'ex Nizza è per caratteristiche il profilo ideale per sostituire Manu Koné. Come il connazionale, garantirebbe corsa e muscoli a centrocampo, oltre ad essere dotato di una buona tecnica di base. Difficile che si possa parlare di un vero e proprio piano di vendetta di Gian Piero Gasperini nei confronti di Frederic Massara, eppure lo sgarbo di Celik va ancora riassorbito.

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L'esterno turco si era integrato molto bene nelle rotazioni della Roma. Progressivamente, l'ex allenatore dell'Atalanta sembrava non potesse più farne a meno, schierandolo titolare sulla corsia destra. Oltre a Thuram, però, la dirigenza giallorossa guarda anche adel Botafogo. Anch'egli 2001 e coevo di Koné, ha nazionalità brasiliana. È stato l'autore dinelle dodici presenze stagionali. Proprio la costanza nel proporsi sotto porto affascina la Roma.