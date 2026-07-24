Il Milan perde Christopher Nkunku. Durante la prossima amichevole contro il Celtic Glasgow, i rossoneri dovranno fare a meno di lui per una contusione.
Il Milan celebra il compleanno di Ronaldinho: "Tanti auguri campione"
Il Milan prosegue nella sua preparazione estiva in vista della prossima stagione. A causa di un intoppo fisico, però, i rossoneri dovranno fare a meno di Cristopher Nkunku. L'attaccante francese non sarà il solo a saltare il test estivo da cui sono attesi gli uomini di Ruben Amorim.
Ahi Milan, si ferma NkunkuSabato 25 luglio il Milan giocherà in Scozia una gara amichevole contro il Celtic Glasgow alle ore 16. Si tratta della prima vera sgambata della truppa rossonera in un'estate che fin qui ha regalato già diversi colpi di scena. Dal ribaltone dirigenziale, con il solo Cardinale al vertice, all'inserimento di Amorim sulla panchina, sino a un mercato iniziato con il piede giusto. Il Milan ha già accolto, infatti, Mario Gila e Gonçalo Ramos, mostrandosi la società più attiva in sede di calciomercato. Tra le big, soltanto i rossoneri sono riusciti a sboarsare circa 100 milioni, ancora senza alcuna cessione significativa.
In attesa di definire il futuro di alcuni suoi calciatori importanti, segnatamente di Rafa Leao, il Milan progetta la ripartenza auspicando di disputare una stagione decisamente diversa dall'ultima. Anche il rinnovo di Luka Modric può essere un ulteriore segnale di continuità delle ambizioni del club milanese. Intanto, come detto, il primo test estivo si giocherà contro gli scozzesi del Celtic Glasgow e Amorim ha diramato la lista dei convocati a sua disposizione.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA