Il Milan prosegue nella sua preparazione estiva in vista della prossima stagione. A causa di un intoppo fisico, però, i rossoneri dovranno fare a meno di Cristopher Nkunku. L'attaccante francese non sarà il solo a saltare il test estivo da cui sono attesi gli uomini di Ruben Amorim.

Ahi Milan, si ferma Nkunku

Sabato 25 luglio il Milan giocherà in Scozia una gara amichevole contro ilalle ore 16. Si tratta della prima vera sgambata della truppa rossonera in un'estate che fin qui ha regalato già diversi colpi di scena. Dal ribaltone dirigenziale, con il solo Cardinale al vertice, all'inserimento di Amorim sulla panchina, sino a un mercato iniziato con il piede giusto. Il Milan ha già accolto, infatti,, mostrandosi la società più attiva in sede di calciomercato. Tra le big, soltanto i rossoneri sono riusciti a sboarsare circa 100 milioni, ancora senza alcuna cessione significativa.

CAIRATE, ITALIA - 23 LUGLIO: Christopher Nkunku del AC Milan guarda durante una sessione di allenamento del AC Milan a Milanello il 23 luglio 2026 a Cairate, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

In attesa di definire il futuro di alcuni suoi calciatori importanti, segnatamente di Rafa Leao, il Milan progetta la ripartenza auspicando di disputare una stagione decisamente diversa dall'ultima. Anche il rinnovo di Luka Modric può essere un ulteriore segnale di continuità delle ambizioni del club milanese. Intanto, come detto, il primo test estivo si giocherà contro gli scozzesi del Celtic Glasgow e Amorim ha diramato la lista dei convocati a sua disposizione.

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Cristopher Nkunku, a causa di un risentimento muscolare, dovuto a unapatita in allenamento, è rimasto a Milano e non partirà alla volta della capitale scozzese. La scelta dello staff medico è stata dettata da assoluta cautela, con il francese che potrà così osservare un turno di riposo. Intanto, oltre al classe 1997, saranno assenti con i biancoverdi anche, che soltanto oggi è rientrato in Italia, e Pietro Terracciano.