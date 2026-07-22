Alejandro Garnacho ha deciso. Sebbene avesse espresso una preferenza iniziale per l'approdo alla Roma, il classe 2004 ha scelto alla fine di lasciare Londra per andare a Birmingham, ove lo aspetta l'Aston Villa di Unai Emery. Proprio la presenza e un contatto diretto con l'allenatore inglese hanno fatto la differenza nella sua decisione finale.

Garnacho-Aston Villa, è fatta!

La Roma, non è mistero, sta cercando con insistenza un profilo giovane ed internazionale che possa arricchire il proprio parco offensivo. Nelle ultime settimane ai giallorossi sono stati affiancati diversi profili, ma per ciascuno di essi si è presentato un problema diverso. Da, passando per lo stesso Alejandro Garnacho, le piste percorse si sono rivelate ricche di insidie e difficilmente praticabili. Qui vi abbiamo parlato di Summerville, con il calciatore olandese che non ha ancora deciso il da farsi.

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Alejandro Garnacho del Chelsea osserva prima della partita di Premier League tra Sunderland e Chelsea allo Stadium of Light il 24 maggio 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Fronte Garnacho, invece, si può depennare totalmente il suo nome dalla lista dei desideri della Roma. Il talentuoso argentino, come riporta Fabrizio Romano, si trasferisce all'Aston Villa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Quest'opzione, tuttavia, potrebbe diventare obbligatoria al verificarsi di determinate condizioni. C'è un altro aspetto da mettere in evidenza: nella trattativa si è concordato che saranno i Villains a coprire l'ingaggio del calciatore anche durante la fase del prestito. Il riscatto, in ogni caso, arriverà soltanto tra due anni, nell'estate 2028.

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L'ultima stagione di Garnacho è stata piuttosto negativa. I freddi numeri lo raccontano: in Premier ha giocato 24 partite con appenacollezionati. Decisamente meglio ha fatto nelle coppe nazionali, dato che tra FA Cup e NFL Cup l'attaccante ha regalato sei reti in dieci partite. Dopo otto stagioni vissute al Manchester United, tra categorie inferiori e prima squadra, Garnacho ha proseguito la sua avventura in Premier League sposando il poco fruttuoso progetto del Chelsea. Adesso, nel suo futuro, c'è l'Aston Villa.