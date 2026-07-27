Doppietta di Chicharito Hernandez: e il derby californiano è di Los Angeles

Javier Chicharito Hernandez sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell'Atletico Dallas. Si tratta della squadra fondata nel 2024 e con la quale da subito potrà collaborare il messicano. Il club militerà nella United Premier Soccer League (UPSL). In veste di allenatore della squadra è stato scelto il francese Peter Luccin.

Chicharito, che sorpresa! Fatta con l'Atletico Dallas

È Fabrizio Romano sul suo profilo X ad informarci sul futuro del classe 1988. Lo scorso 1° giugno Javier Chicharito Hernandez ha compiutoe, dopo l'esperienza nel suo Messico, era rimasto senza alcun contratto. Chicharito potrà, come detto, tornare immediatamente utile aldegli americani, sebbene il suo esordio sia previsto soltanto nel 2027.

WATFORD, INGHILTERRA - 12 MAGGIO: Javier Hernandez del West Ham United durante la partita di Premier League tra Watford FC e West Ham United a Vicarage Road il 12 maggio 2019 a Watford, Regno Unito. (Foto di Henry Browne/Getty Images)

Di ruolo attaccante, Chicharito ha alle spalle una carriera ricca di successi e di esperienze, tanto in Europa quanto in America. È al Manchester United che ha lasciato il segno tra i professionisti. Con i Red Devils, l'attaccante messicano ha collezionato 37 reti in Premier League, dalla stagione 2010-2011 sino al 2014-2015, quando passò al Real Madrid. Con i Galacticos siglò 7 reti in 23 partite di Liga, prima di rientrare in Inghilterra ed essere nuovamente ceduto. Stavolta ad accoglierlo fu il Bayer Leverkusen in Germania.

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