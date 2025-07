Dichiarazioni sessiste di Chicharito Hernandez, multa in arrivo

Classe 1988, Javier Hernandez è tra i migliori calciatori messicani di tutti i tempi. Nel corso della sua carriera, ha vestito maglie importanti: Manchester United, con cui ha vinto due volte la Premier League; Real Madrid; Bayer Leverkusen; Siviglia, vincendo l'Europa League 2019/2020. Al termine dell'esperienza in Andalusia, l'attaccante è tornato in America per vestire prima la maglia dei Los Angeles Galaxy per poi tornare al Chivas Guadalajara.