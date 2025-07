L'ex centravanti del Manchester United attacca le donne "Rendete la società ipersensibile. Dovete nutrire e accudire gli uomini, pulire e mantenere la casa". Social in rivolta

Alessandro Stella 20 luglio - 12:04

In campo non segna da quasi cinque mesi, ma fuori fa parlare di sé. E in modo decisamente negativo. Scoppia la bufera mediatica su Javier "Chicharito" Hernandez. L'ex celebre attaccante del Manchester United, attualmente in forza nei messicani del Chivas Guadalajara, ha pubblicato un video su Instagram dai toni decisamente machisti e con un incipit scioccante: "Donne state fallendo".

Il 37enne messicano poi prosegue nella sua invettiva: "Le donne stanno sradicando la mascolinità e rendono così la società ipersensibile. Devono imparare a ricevere e a onorare la mascolinità. A volte la verità può fare male nell’immediato, ma in realtà tutto ciò può aiutarle a crescere".

Hernandez, delirio via social: "Donne non abbiate paura a lasciarvi guidare da un uomo" — Più il messaggio - ancora visibile su suoi canali social visto che non è stato rimosso - va avanti, più Hernandez veicola temi deliranti. "Donne abbracciate la vostra energia femminile. Dovete nutrire, prendervi cura, accogliere, pulire, fare tutto ciò che serve per noi uomini. Dovete anche mantenere la casa, che è il luogo più prezioso per noi". E poi incalza: "Non abbiate paura di essere donne. Non abbiate paura a lasciarvi condurre da un uomo che desidera solo vedervi felici. Noi non conosciamo il paradiso senza di voi".

Infine un appello anche agli uomini, quasi a voler smorzare il resto: "In passato è stata soppressa l’energia femminile. Dobbiamo imparare a rispettare la parola data, amarle e prenderci anche noi cura di loro".

I social in rivolta: "Il fallito sei tu", "Lascia perdere certi temi" — Il video ha ottenuto oltre 40.000 like e quasi 10.000 commenti. Molti utenti anche maschi, giustamente e prevedibilmente, si schierano contro il "Chicharito". "Sei un grande calciatore, ma lascia perdere certi temi", scrive un ragazzo. "Il fallito sei tu". "Questo video è decisamente fuori di testa", sottolineano altre persone.

Altri ancora ricordano ad Hernandez la separazione dalla moglie, avvenuta nel 2022 per sospetto tradimento da parte del centravanti. Che in un'intervista di qualche anno fa ha anche ammesso di non ritenersi un buon padre per i suoi figli. Ma la sensazione, data la mancata rimozione del video, è che il "Chicharito" sia perfettamente consapevole delle proprie parole. E non si tratta di una semplice scivolata su cui c'è volontà di porre rimedio.