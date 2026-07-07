L'ottavo di finale tra Portogallo e Spagna è terminato con la vittoria della selezione di De la Fuente per 1-0. Il successo garantisce agli spagnoli la qualificazione ai quarti di finale, dove affronteranno il Belgio venerdì alle ore 21:00 a Los Angeles. I minuti di recupero della gara sono stati caratterizzati anche da un duro scontro sul terreno di gioco tra Rodri e Bernardo Silva, compagni di squadra per sette anni al Manchester City (dal 2019 al 2026).

L'azione dello 0-1

L'episodio che ha sbloccato il risultato alha coinvolto direttamente i due centrocampisti. A quaranta metri di distanza dalla propria porta, Bernardo Silva ha commesso un fallo ai danni di Rodri.

Subito dopo, il giocatore lusitano ha voltato le spalle al pallone. La Spagna ha battuto il calcio di punizione velocemente, servendo Merino; il centrocampista ha poi proseguito la corsa trovando la profondità alle spalle della retroguardia avversaria e ha superato il portiere Diogo Costa con un tiro di sinistro, siglando la rete decisiva.

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Lo scontro Rodri-Bernardo Silva

Pochi istanti dopo lo svantaggio, il Portogallo ha costruito l'opportunità per il pareggio: su un cross di Francisco Conceiçao,ha colpito il pallone di testa sfiorando la traversa.

Mentre si trovava a terra, Rodri si è chinato verso di lui, ha stretto il pugno e gli ha urlato in faccia la propria soddisfazione. Il portoghese ha reagito immediatamente rialzandosi per affrontare l'avversario. Il contatto fisico è stato evitato dall'intervento di Unai Simon e Aymeric Laporte, che hanno evitato che il clima si riscaldasse troppo.

VILLARREAL, SPAIN - MARCH 27: Rodri of Spain looks on during the International Friendly match between Spain and Serbia at Estadio de la Ceramica on March 27, 2026 in Villarreal, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Le scuse del Pallone d'Oro

Pochi istanti dopo,ha continuato a scambiare alcune parole con, apparso visibilmente infastidito. Al termine della sfida,si è presentato in sala stampa per scusarsi pubblicamente, specificando di aver già chiarito la situazione in privato con il suo ex compagno di club: "Prima di tutto, voglio scusarmi perché non mi sono comportato in modo appropriato nei confronti del mio compagno di squadra. Ho commesso un errore festeggiando il suo fallimento. Mi sono scusato con lui e mi scuso di nuovo qui".