Una promozione in Serie B da festeggiare. Se possibile anche da ricordare. E l'Ascoli ha deciso di farlo in grande stile, presentando il nuovo logo della società e una brand identity di primissimo livello.

I "picchi" mettono da parte l'ovetto per tornare a una base circolare, già vista nel corso della propria storia. Non è però un cerchio banale: i dettagli della circonferenza si rifanno agli "anelli piceni", storici monili di bronzo della civiltà picena. Un cambio impattante, che avviene nel rispetto totale del patrimonio culturale e storico della città. Come detto in precedenza, le novità non riguardano solo il logo, ma tutta la comunicazione dell'Ascoli. È stato presentato un font ad hoc che prende ispirazione dagli elementi della città e che caratterizzerà tutta la comunicazione del club. Tutto il progetto è stato curato dall'agenzia di comunicazione MODÌ. Infine, la società ha annunciato di aver ripreso i diritti per l'utilizzo del picchio degli anni 80, che sarà affiancato da una nuova versione più moderna.

Il comunicato ufficiale dell'Ascoli

"L'Ascoli Calcio 1898 F.C. annuncia il proprio rebranding in continuità con il processo virtuoso di crescita del club, in piena osservanza e rispetto del patrimonio culturale e sportivo, affidandosi all'agenzia di branding e comunicazione Modì.

Il crest ufficiale del club torna alla forma circolare che ha caratterizzato l'ultima annata in Serie A e la gloriosa epoca legata a Costantino Rozzi, al quale la Famiglia Passeri, attuale proprietaria del club, vuole rendere omaggio con questo rebranding. Nella circonferenza interna, il crest viene arricchito con l'inserimento dell'Armilla Picena (o Anellone Piceno) per legare indissolubilmente il patrimonio storico e culturale della città a quello sportivo, rendendo unica nel suo genere la forma del crest.

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Il Cassero viene ridisegnato e valorizzato con una maggiore coerenza alle reference storiche, e al suo interno viene sviluppato un sistema visivo esclusivo: la torre alla sinistra del Cassero diventa infatti anche simbolo della “Città delle 100 Torri”, e la cima della torre diventa una corona simbolo de “La Regina delle Marche”. Le tradizionali strisce bianconere tornano ad essere arricchite dall'interlinea giallo che ha reso la strisciata ascolana inconfondibile per molti anni. La palette cromatica viene ricalibrata valorizzando appieno il patrimonio culturale ascolano: l'oro viene sostituito dal giallo presente nel logo del Comune di Ascoli, il rosso attinge dal colore delle iconiche calze di Costantino Rozzi, il bianco viene sostituito dal colore del Travertino e il verde diventa nuovo colore ufficiale del club con riferimento al basilico, simbolo della protezione di Sant'Emidio sulla città.

In occasione del rebranding dell'Ascoli Calcio 1898 F.C., la Famiglia Passeri ribadisce di aver completato le pratiche burocratiche per la riappropriazione del marchio ritraente il “Picchio” legato alla storia del club risalente agli anni '80, e rilancia inserendo nel sistema visivo anche un nuovo “Picchio” – rivisitato in chiave moderna – che sarà utile nello sviluppo di nuove linee legate al merchandising e al suo pubblico più giovane. Il nuovo font, arricchito dalle legature riprese dalle molteplici scritte storiche presenti sui bassorilievi del centro città, viene caratterizzato dalla “I” bucata dal nuovo “Picchio”, adagiato sulla “O” della parola “Ascoli”.

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Si ringraziano le associazioni di tifosi e il tifo organizzato nella persona dei loro referenti, i giornalisti, le Istituzioni e i dipendenti storici del club per aver contribuito sostanzialmente allo studio di brand per la realizzazione di questo progetto, che vuole valorizzare appieno l'immenso patrimonio ascolano".