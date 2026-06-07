È appena arrivato l'ultimo verdetto dal campionato di Serie C. L'Ascoli, battendo 3-0 il Brescia davanti ai suoi tifosi, torna a disputare la Serie B.

Francesco Lovino
Brescia Calcio v Benevento Calcio - Serie B

Nubifragio sul Rigamonti: l'arbitro sospende Union Brescia-Ascoli

Ascoli-Brescia si è conclusa con un perentorio 3-0. I bianconeri, dunque, tornano in Serie B dopo due stagioni trascorse in Serie C. Trionfale è stato il cammino dei marchigiani nei playoff del campionato, con il successo nella sfida del ritorno che ha consegnato l'ultimo posto utile per la cadetteria.

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Ascoli-Brescia, 3-0 dei bianconeri e Serie B conquistata!

Andrea Rizzo Penna, Andrea Silipo e Tommaso Milanese. Sono loro gli eroi della promozione dell'Ascoli dalla Serie C alla Serie B. Se la finale d'andata tra bianconeri e biancoblù era terminata con un 1-1, figlio dell'equilibrio tecnico tra le due compagini, nel ritorno è stata tutt'altra storia. Il risultato, netto e incontrovertibile, ha premiato la forza e la coesione del gruppo. L'incisività e la determinazione dei ragazzi allenati da Francesco Tamei ha fatto la differenza senza dubbio.

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BRESCIA, ITALIA - 2 GIUGNO: Valerio Crespi dell'Union Brescia compete per il pallone con Marcos Curado dell'Ascoli durante la partita della finale dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli allo Stadio Mario Rigamonti il 2 giugno 2026 a Brescia, Italia. (Foto di Image Photo Agency/Getty Images)

Gli oltre 11.000 tifosi accorsi sulle tribune del Del Luca hanno fanno partire i meritati festeggiamenti, per una piazza che ha avuto dei trascorsi importanti tanto in Serie B quanto in Serie A. L'Ascoli era arrivato secondo nel girone B della Serie C alle spalle dall'Arezzo, distanziato di sole tre lunghezze e promosso direttamente alla serie cadetta. I bianconeri hanno potuto contare, di conseguenza, di un percorso piuttosto ridotto ai playoff, partendo dai quarti di finale. Dopo il doppio incrocio con il Potenza, terminato 1-0, ai bianconeri è spettato il Catania.

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I siciliani si sono formalmente arresi già nella sfida d'andata delle semifinali e con il complessivo di 2-5 hanno visto spezzati i propri sogni di promozione. In finale, giustappunto, è stato battuto il Brescia, sfruttando il calore e il sostegno dei propri tifosi. Alla Leonessa, comunque, non si può rimproverare nulla, avendo disputato uno splendida stagione. L'obiettivo, adesso, è quello di riprovarci con maggiore convinzione il prossimo anno, avendo alle spalle l'esperienza della finale.

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