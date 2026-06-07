Ascoli-Brescia si è conclusa con un perentorio 3-0. I bianconeri, dunque, tornano in Serie B dopo due stagioni trascorse in Serie C. Trionfale è stato il cammino dei marchigiani nei playoff del campionato, con il successo nella sfida del ritorno che ha consegnato l'ultimo posto utile per la cadetteria.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

Ascoli-Brescia, 3-0 dei bianconeri e Serie B conquistata!

Andrea Rizzo, Andreae Tommaso. Sono loro gli eroi della promozione dell'Ascoli dalla Serie C alla Serie B. Se la finale d'andata tra bianconeri e biancoblù era terminata con un 1-1, figlio dell'equilibrio tecnico tra le due compagini, nel ritorno è stata tutt'altra storia. Il risultato, netto e incontrovertibile, ha premiato la forza e la coesione del gruppo. L'incisività e la determinazione dei ragazzi allenati da Francesco Tamei ha fatto la differenza senza dubbio.

BRESCIA, ITALIA - 2 GIUGNO: Valerio Crespi dell'Union Brescia compete per il pallone con Marcos Curado dell'Ascoli durante la partita della finale dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli allo Stadio Mario Rigamonti il 2 giugno 2026 a Brescia, Italia. (Foto di Image Photo Agency/Getty Images)

Gli oltre 11.000 tifosi accorsi sulle tribune del Del Luca hanno fanno partire i meritati festeggiamenti, per una piazza che ha avuto dei trascorsi importanti tanto in Serie B quanto in Serie A. L'Ascoli era arrivato secondo nel girone B della Serie C alle spalle dall'Arezzo, distanziato di sole tre lunghezze e promosso direttamente alla serie cadetta. I bianconeri hanno potuto contare, di conseguenza, di un percorso piuttosto ridotto ai playoff, partendo dai quarti di finale. Dopo il doppio incrocio con il Potenza, terminato 1-0, ai bianconeri è spettato il Catania.

Caricamento post Instagram...

I siciliani si sono formalmente arresi già nella sfida d'andata delle semifinali e con il complessivo di 2-5 hanno visto spezzati i propri sogni di promozione. In finale, giustappunto, è stato battuto il Brescia, sfruttando il calore e il sostegno dei propri tifosi. Alla Leonessa, comunque, non si può rimproverare nulla, avendo disputato uno splendida stagione. L'obiettivo, adesso, è quello di riprovarci con maggiore convinzione il prossimo anno, avendo alle spalledella finale.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365