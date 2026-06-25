La Federazione calcistica del Nepal (ANFA, All Nepal Football Association), è stata ufficialmente sospesa dalla FIFA. Questa sanzione, che priva di fatto l'organizzazione nepalese di tutti i suoi diritti di affiliazione, è entrata in vigore con effetto immediato e rimarrà valida "fino a nuovo avviso". Il provvedimento punitivo è stato deliberato formalmente dal Bureau del Consiglio FIFA, sebbene l'iter istituzionale preveda che tale scelta debba essere successivamente confermata dallo stesso Consiglio FIFA in occasione della sua prossima riunione. Le ripercussioni operative di tale decisione sono severissime: l'ANFA, infatti, non potrà più prendere parte in alcun modo alle competizioni organizzate sotto l'egida della FIFA, perdendo contestualmente anche il diritto di partecipare ai lavori del Congresso FIFA.

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Perchè la FIFA ha sospeso l'ANFA?

Le motivazioni affondano le radici in una profonda crisi che sta letteralmente paralizzando il calcio nepalese. Il nodo centrale della complessa questione riguarda le presunte ingerenze da parte del(NSC) delall'interno del processo elettorale della Federazione. La situazione generale era già degenerata all'inizio di quest'anno, quando lo stesso Consiglio Nazionale aveva inflittouna sospensione della durata di tre mesi, una decisione che era stata poi in un secondo momento revocata.

La scintilla che ha innescato questo nuovo e definitivo scontro istituzionale è stata la chiara intenzione dell'ANFA di voler indire le elezioni presidenziali in netto anticipo rispetto alle tempistiche canoniche, agendo peraltro senza aver ottenuto la necessaria e preventiva approvazione da parte dell'NSC. Questa mossa autonoma aveva portato alla conseguente sospensione della federazione da parte dell'organo sportivo nazionale. Nello specifico della vicenda, il presidente dell'ANFA aveva spinto per organizzare la tornata elettorale ben cinque mesi prima della naturale scadenza del suo mandato, scatenando un'ondata di forti proteste all'interno della federazione stessa e spingendo inevitabilmente l'NSC a intervenire in modo diretto.

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Il quadro attuale del calcio in Nepal

Come da protocollo storico, l'intervento di soggetti terzi nelle dinamiche interne è la precisa ragione che ha spinto la FIFA a prendere la sua risoluzione estrema. Nel già complicato panorama nepalese si è inserito anche il(CNS), che ha dichiarato apertamente di non riconoscere in alcun modo la validità del processo elettorale anticipato. Dal canto suo, la FIFA mantiene una linea di totale chiusura e non tollera che vi siano interferenze esterne di alcun tipo nell'elezione dei propri rappresentanti associativi.

Questo irrisolto conflitto di poteri tra il CNS e l'ANFA ha generato un blocco procedurale totale: le elezioni per la presidenza della Federazione Calcistica Nepalese non si sono potute tenere, facendo sprofondare l'intero movimento calcistico locale in una situazione di completo stallo istituzionale. A peggiorare ulteriormente un quadro già critico, il mandato quadriennale dell'attuale presidente in carica, Pankaj Bikram Nembang, è ufficialmente giunto alla sua naturale conclusione la scorsa settimana, il 19 giugno.

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