La Commissione Disciplinare FIFA ha sanzionato Assim Madibo per cinque turni l'intervento su Ismael Koné, ricoverato e operato d'urgenza
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Il Mondiale si tinge ancora di polemica disciplinare. La FIFA ha deciso di punire con cinque giornate di sospensione Assim Madibo, colpevole del gravissimo fallo che ha rotto la gamba di Ismael Koné nella gara della scorsa settimana tra Qatar e Canada. Una sanzione pesante, anche se non la più severa nella storia della competizione.
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Il fallo di Madibo e la sanzione della FIFATutto nasce durante la sfida del Gruppo B tra Canada e Qatar, terminata 6-0 per i nordamericani. Al 51' minto, il centrocampista qatariota Madibo interviene da dietro su Koné con un'entrata scomposta: il centrocampista canadese, di proprietà del Sassuolo, cade a terra dolorante, tenendosi la gamba incredulo. L'arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso diretto al giocatore del Qatar, che si rende immediatamente conto della gravità di quanto accaduto, mostrandosi visibilmente scosso.
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L'infortunio di Koné: cosa hanno evidenziato gli esamiGli accertamenti medici hanno confermato la frattura di tibia e fibula della gamba sinistra e Koné è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico, perfettamente riuscito per la ricomposizione delle ossa. Nonostante lo stop, il 24enne è tornato a bordo campo in sedia a rotelle per assistere all'ultima gara del proprio girone da parte del Canada, ricevendo una standing ovattino al BC Place di Vancouver. La sua Nazionale ha conquistato la qualificazione ai Sedicesimi dove affronterà il Sudafrica.
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