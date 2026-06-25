Il Mondiale si tinge ancora di polemica disciplinare. La FIFA ha deciso di punire con cinque giornate di sospensione Assim Madibo, colpevole del gravissimo fallo che ha rotto la gamba di Ismael Koné nella gara della scorsa settimana tra Qatar e Canada. Una sanzione pesante, anche se non la più severa nella storia della competizione.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING

Il fallo di Madibo e la sanzione della FIFA

Caricamento post Instagram...

Tutto nasce durante la sfida del Gruppo B tra, terminata 6-0 per i nordamericani. Al 51' minto, il centrocampista qatariotainterviene da dietro sucon un'entrata scomposta: il centrocampista canadese, di proprietà del Sassuolo, cade a terra dolorante, tenendosi la gamba incredulo. L'arbitro non ha dubbi ed estrae ildiretto al giocatore del Qatar, che si rende immediatamente conto della gravità di quanto accaduto, mostrandosi visibilmente scosso.Nella giornata di mercoledì, la Commissione Disciplinare dellaha formalizzato la punizione:di stop per, motivate da 'grave scorrettezza'. Il provvedimento, già operativo dall'eliminazione delbattuto per 3-1 dalla, sarebbe stato esteso ad eventuali turni successivi del torneo, ma dovrebbe rimanere in vigore per il prossimo Campionato del Mondo, in caso di partecipazione da parte della Nazionale qatariota. La decisione resta comunque appellabile davanti alla Commissione d'Appello della FIFA.

DUBLINO, IRLANDA - 28 MAGGIO: Assim Madibo del Qatar corre con la palla durante l'amichevole internazionale tra Repubblica d'Irlanda e Qatar all'Aviva Stadium il 28 maggio 2026 a Dublino, Irlanda. (Foto di Charles McQuillan/Getty Images)

L'infortunio di Koné: cosa hanno evidenziato gli esami

Gli accertamenti medici hanno confermato ladi tibia e fibula della gamba sinistra eè stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico, perfettamente riuscito per la ricomposizione delle ossa. Nonostante lo stop, il 24enne è tornato a bordo campo in sedia a rotelle per assistere all'ultima gara del proprio girone da parte del, ricevendo una standing ovattino al BC Place di Vancouver. La sua Nazionale ha conquistato la qualificazione ai Sedicesimi dove affronterà il

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365