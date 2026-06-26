Il calciomercato si infiamma con un asse caldissimo che coinvolge Milano, Madrid e Como. Il Real Madrid ha deciso di attivare la clausola di recompra per riportare in Spagna Nico Paz. Sempre i Blancos sembrano intenzionati a chiedere informazioni per Bastoni, mentre i nerazzurri potrebbero inserirsi nella corsa per il trequartista argentino. Tuttavia, il Real Madrid ha la necessità di concludere delle cessioni prima di poter realizzare i due acquisti richiesti da Mourinho, ovvero un centrocampista e, appunto, un difensore centrale.

Il triangolo Inter-Real Madrid-Como

L'assalto a Bastoni e le mosse di Mourinho

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L'incontro tenutosi giovedì tra ile ilha definito i dettagli per la recompra del fantasista argentino da parte dei Blancos. Il Real ha attivato la clausola da 9 milioni di euro per riprendere. Secondo le indiscrezioni, il Real Madrid ha offerto al Como un'opzione di riacquisto fissata a 60 milioni di euro, con controriscatto a favore degli spagnoli di 80 milioni di euro. Il Como si prenderà qualche giorno per valutare l'opzione migliore. Nico Paz ha attirato l'attenzione delle big dopo due grandi stagioni con il Como, dove ha collezionato, impreziosite daSe ildecidesse di non spendere i 60 milioni di euro per trattenere il giocatore,sarebbe pronta a intervenire. In questo scenario, potrebbe diventare logica la disponibilità della società nerazzurra a cedereal Real Madrid.Il Real Madrid ha attivato i radar per consegnare ail rinforzo difensivo desiderato, da affiancare al nuovo arrivo. L'opzioneè emersa come la più plausibile dopo che il Manchester City ha dichiarato Rúben Dias incedibile e in seguito al grave infortunio subito da. Tutto il mercato in entrata è però subordinato ad una cessione, con gli occhi puntati specificamente su Raùl

Oltre al Real Madrid, anche il Barcellona aveva provato ad acquistare Bastoni, ma ha dovuto rinunciare di fronte alla richiesta dell'Inter. La dirigenza nerazzurra ha infatti lasciato intendere di essere disposta a negoziare per una cifra di 70 milioni di euro. Questo importo rappresenterebbe un'importante risorsa economica da reinvestire immediatamente proprio nella corsa a Nico Paz.

COMO, ITALY - APRIL 12: Nico Paz con la maglia del Como (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

L'ostacolo dei regolamenti FIFA

La complessa operazione a tre dovrà però fare i conti con un ostacolo burocratico. I regolamenti FIFA relativi ai trasferimenti ponte richiederanno una soluzione qualora la decisione finale fosse quella di far riacquistare Nico Paz al Real Madrid per poi rivenderlo all'Inter, a prescindere dal fatto che Bastoni venga incluso nell'affare. Le norme stabiliscono esplicitamente che devono trascorrere almenotra l'acquisto di un giocatore e la sua successiva rivendita. Ciò bloccherebbe di fatto l'operazione fino alla finestra di mercato invernale, a meno che non si opti per un