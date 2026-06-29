Nella zona di San Francisco, più precisamente nella città di San Jose, una sparatoria ha scosso i cittadini: partite le indagini
Tensione a Times Square, scontri tra tifosi di Argentina e Algeria
L'atmosfera di festa e aggregazione che da sempre caratterizza i Mondiali è stata bruscamente interrotta. La città di San Jose, nello Stato della California, è diventata infatti il tragico palcoscenico di una violenta sparatoria che ha seminato il panico tra i cittadini, trasformando un distretto dedicato allo svago (una Fan Zone ufficiale della FIFA) in una vera e propria scena del crimine. Il bilancio della sparatoria conta, al momento, almeno una persona deceduta e un'altra rimasta ferita in modo grave.
Il luogo della tragedia: da area di festa per il Modniale a teatro di violenzaIl dramma si è consumato durante la giornata di domenica all'interno della cornice di San Pedro Square. Questo celebre e solitamente vivace quartiere dedicato alla movida era stato appositamente designato come una delle fan zone ufficiali per il Mondiale per quanto riguarda l'area metropolitana della Bay Area di San Francisco. Si tratta di un punto di ritrovo nevralgico, un'area dove folle di appassionati e tifosi si radunano in massa per assistere in compagnia alle partite trasmesse sui maxischermi.
La dinamica e l'intervento delle forze dell'ordineSecondo quanto ricostruito dalle forze di sicurezza, un uomo ha fatto irruzione prendendo d'assalto la piazza. L'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato per cercare di arginare la situazione di pericolo. Per mettere in sicurezza il perimetro, gli agenti hanno tempestivamente provveduto a bloccare l'accesso a diverse vie e hanno imposto la chiusura forzata di tutti i bar e i locali pubblici situati nelle vicinanze.
La polizia locale ha precisato una circostanza importante sulla tempistica degli spari: nel momento in cui si è scatenato il panico, non era in corso alcuna trasmissione legata al Mondiale. L'unica partita in calendario era infatti si era conclusa diverse ore prima, intorno alle 14.00 americane.
🚨 1 killed, another critically injured in shooting near World Cup gathering spot in California— Anadolu English (@anadoluagency) June 29, 2026
📍 Police say the incident at San Jose's San Pedro Square is being investigated as a homicide https://t.co/3mAcOvUXoz pic.twitter.com/am2g1P1ere
L'apertura delle indaginiA diffondere i dettagli e i risvolti formali dell'accaduto è stata la polizia di San Jose. Oltre a confermare l'avvio di un'indagine per omicidio, il dipartimento ha detto: "Una vittima è stata dichiarata morta sul posto. La seconda vittima è stata trasportata in un ospedale locale in condizioni critiche. L'incidente è oggetto di indagine per omicidio. Diverse strade circostanti sono state chiuse al traffico".
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