L'atmosfera di festa e aggregazione che da sempre caratterizza i Mondiali è stata bruscamente interrotta. La città di San Jose, nello Stato della California, è diventata infatti il tragico palcoscenico di una violenta sparatoria che ha seminato il panico tra i cittadini, trasformando un distretto dedicato allo svago (una Fan Zone ufficiale della FIFA) in una vera e propria scena del crimine. Il bilancio della sparatoria conta, al momento, almeno una persona deceduta e un'altra rimasta ferita in modo grave.

Il luogo della tragedia: da area di festa per il Modniale a teatro di violenza

Il dramma si è consumato durante la giornata di domenica all'interno della cornice di. Questo celebre e solitamente vivace quartiere dedicato alla movida era stato appositamente designato come una delle fan zone ufficiali per ilper quanto riguarda l'area metropolitana della Bay Area di. Si tratta di un punto di ritrovo nevralgico, un'area dove folle di appassionati e tifosi si radunano in massa per assistere in compagnia alle partite trasmesse sui maxischermi.

BRASILIA, BRASILE - 26 FEBBRAIO: Veduta del trofeo della Coppa del Mondo, nell'ambito del FIFA Trophy Tour, presso il Palazzo del Planalto a Brasilia, Brasile, il 26 febbraio 2026. Il tour prevede 75 tappe in oltre 150 giorni e, dopo aver fatto tappa a San Paolo e Rio de Janeiro, è arrivato al Palazzo del Planalto, dove verrà presentato anche il trofeo della Coppa del Mondo femminile del 2027. La Coppa del Mondo FIFA 2026 si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

La dinamica e l'intervento delle forze dell'ordine

Secondo quanto ricostruito dalle forze di sicurezza, un uomo ha fatto irruzione prendendo d'assalto la piazza. L'intervento delleè stato immediato per cercare di arginare la situazione di pericolo. Per mettere in sicurezza il perimetro, gli agenti hanno tempestivamente provveduto a bloccare l'accesso a diverse vie e hanno imposto la chiusura forzata di tutti i bar e i locali pubblici situati nelle vicinanze.

La polizia locale ha precisato una circostanza importante sulla tempistica degli spari: nel momento in cui si è scatenato il panico, non era in corso alcuna trasmissione legata al Mondiale. L'unica partita in calendario era infatti si era conclusa diverse ore prima, intorno alle 14.00 americane.

🚨 1 killed, another critically injured in shooting near World Cup gathering spot in California



📍 Police say the incident at San Jose's San Pedro Square is being investigated as a homicide https://t.co/3mAcOvUXoz pic.twitter.com/am2g1P1ere — Anadolu English (@anadoluagency) June 29, 2026

L'apertura delle indagini

A diffondere i dettagli e i risvolti formali dell'accaduto è stata la polizia di San Jose. Oltre a confermare l'avvio di un'indagine per omicidio, il dipartimento ha detto: "Una vittima è stata dichiarata morta sul posto. La seconda vittima è stata trasportata in un ospedale locale in condizioni critiche. L'incidente è oggetto di indagine per omicidio. Diverse strade circostanti sono state chiuse al traffico".